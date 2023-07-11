Дрон і гелікоптер одночасно: експерт розкрив, як нові БПЛА Penquin посилять ЗСУ (відео)

Перші Penguine можуть прибути в Україну вже наступного тижня. Вони можуть злітати з будь-якої поверхні, тому будуть дуже корисні на полі бою.

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Україна вже найближчим часом у черговому пакеті військової допомоги від США отримає дрони Penguine. У матеріалі програмі "Гроші" йдеться про те, що вміють ці американські безпілотні летальні апарати та як українські військові зможуть застосувати їх під час контрнаступу.

Йдеться про новітні безпілотники, які США нададуть Україні в рамках нового пакета військової допомоги на суму близько 800 млн доларів.

Розробка належить американській компанії, яка вийшла на ринок БПЛА у 2009 році. Каліфорнійській фірмі за кілька років вдалося зайняти провідні позиції в США. Тепер вона постачає продукцію в 50 країн.

Військовий експерт Леонід Ступак у коментарі програмі "Гроші" розповів про те, що перші БПЛА можуть прибути в Україну вже наступного тижня.

Які моделі безпілотників Penguine може отримати Україна

Американські безпілотники цього сімейства мають кілька модифікацій.

Технічно характеристики дрона Penguine С:

тривалість польоту — понад 12 годин;

радіус роботи — до 180 км

робоча висота — 5 км;

швидкість — до 120 км на годину.

Оснащений системою автоматичного зльоту і посадки, а також системою парашутів для безпечного спуску БПЛА в разі ураження противником. Розроблено на базі свого попередника — дрона Penguine В. Уперше був представлений у 2012 році.

Американський безпілотник моделі Penguine С Фото: Edge Autonomy

Технічно характеристики дрона Penguine В:

тривалість польоту — понад 20 годин;

радіус роботи — 180+ км;

робоча висота — 4 км;

максимальна злітна вага — 20+ кг;

швидкість — 180 км на годину.

Це маневровіша модель БПЛА. Має надпотужні шасі, паливний бак великої місткості, універсальне кріплення для корисного навантаження. Вперше був представлений розробником у 2009 році.

Яка саме з цих двох моделей надійде на озброєння ЗСУ, поки невідомо.

Як ЗСУ зможуть застосувати Penguine на лінії фронту

Військові можуть застосовувати безпілотник для спостереження, відстеження об'єкта, виявлення невеликих рухомих цілей і збору розвідданих. Для цього дрон оснащений електрооптичною камерою, встановленою під центральною секцією фюзеляжу. У комплексі з інфрачервоними сенсорами вона дає змогу бачити все в будь-яку погоду і час доби.

"По суті, це конвертоплан. Це і БПЛА, і дрон, і вертоліт одночасно. Він може злетіти практично з будь-якої іншої поверхні. Йому не потрібна ні катапульта, ні злітна смуга. Це хороший безпілотник оперативно-тактичного рівня, який буде вкрай корисний для розвідки і для роботи артилерії", — розповів у коментарі журналістам військовий експерт Павло Нарожний.

Він додав, що Україна теж випускає безпілотні летальні апарати такого типу, проте ЗС відчувають постійний дефіцит таких дронів.

"Вони в доволі великому дефіциті, тому що це по суті — витратний матеріал. Такі БПЛА постійно збивають. Крім того, українські безпілотники "сирі", — пояснив експерт.

Нагадаємо, на початку липня Фокус писав про те, що ЗСУ отримають безпілотники Penguine MK-2, Cetus і Phoeni. Ми розповіли своїм читачам про те, що це за дрони, який вони мають вигляд і за допомогою яких технічних характеристик можуть вплинути на бойові дії в Україні.

Крім того, 4 липня стало відомо, що ЗСУ отримають 500 нових безпілотників для контрнаступу. Військовим передають розвідувальні та ударні коптери, які допоможуть вести аеророзвідку, коригувати роботу артилерії та знищувати позиції ворога.