Инженеры совершили революции в сфере военных дронов: какие возможности получат БПЛА

Компании Mobilicom и TeledyneFLIR обещают "произвели революцию в технологии дронов" для Министерства обороны США.

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Компания Mobilicom объявила о важной вехе в своем партнерстве с Teledyne-FLIR, получив коммерческий заказ на начальное производство беспилотников, специально разработанных для Министерства обороны США, сообщает Beststocks. Хотя точные финансовые детали остаются нераскрытыми, это сотрудничество знаменует собой важный шаг на пути к укреплению национальной безопасности, утверждают представители компании Mobilicom.

Согласно условиям контракта, Mobilicom получила заказ на интеграцию передовых систем Mobilicom SkyHopper PRO в малогабаритные дроны, которые используются армией США. Эта интеграция, "несомненно произведет революцию в возможностях этих беспилотных летательных аппаратов, оснастив их расширенными функциями и возможностями", отмечают в компании. За счет чего состоится эта "революция" пока не сообщается.

Модуль SkyHopper-PRO-V Фото: Mobilicom

SkyHopper PRO — это модуль с двунаправленным каналом передачи данных Cybersecure Software Defined Radio (SDR) с возможностями обработки видео. Модуль использует передовые беспроводные технологии, включая двойные видеовходы и выходы, двойные встроенные видеокодеры/декодеры, три интерфейса камеры и возможность локальной записи. SkyHopper PRO обеспечивает возможности дальнего действия (LOS) и надежный радиосигнал в условиях отсутствия прямой видимости (N-LOS), которые поддерживают несколько режимов передачи.

В рамках заказа Mobilicom будет тесно сотрудничать с компанией Teledyne FLIR, которая известная своим опытом в производстве профессиональных дронов, оснащенных тепловизионными камерами, такими, например, как дрон SIRAS. В 2021 году Teledyne FLIR также выпустила квадрокоптер для военных под названием ION M440. В Mobilicom считают, что сотрудничество с такой именитой компанией "не только укрепляет их приверженность предоставлению самых современных решений, но также подчеркивает доверие, оказанное инновационному подходу Mobilicom".

Ранее Фокус сообщал, что индийские инженеры создали новый дрон-камикадзе с ИИ, который способен поражать цели на расстоянии в 100 км. Он может обходиться даже без GPS, а на врага будет наводиться с помощью искусственного интеллекта.