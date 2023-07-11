Інженери здійснили революції у сфері військових дронів: які можливості отримають БПЛА

Компанії Mobilicom і TeledyneFLIR обіцяють "зробили революцію в технології дронів" для Міністерства оборони США.

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Компанія Mobilicom оголосила про важливу віху у своєму партнерстві з Teledyne-FLIR, отримавши комерційне замовлення на початкове виробництво безпілотників, спеціально розроблених для Міністерства оборони США, повідомляє Beststocks. Хоча точні фінансові деталі залишаються нерозкритими, ця співпраця знаменує собою важливий крок на шляху до зміцнення національної безпеки, стверджують представники компанії Mobilicom.

Згідно з умовами контракту, Mobilicom отримала замовлення на інтеграцію передових систем Mobilicom SkyHopper PRO в малогабаритні дрони, які використовуються армією США. Ця інтеграція, "безсумнівно, зробить революцію в можливостях цих безпілотних літальних апаратів, оснастивши їх розширеними функціями та можливостями", зазначають у компанії. За рахунок чого відбудеться ця "революція" поки не повідомляється.

Модуль SkyHopper-PRO-V Фото: Mobilicom

SkyHopper PRO — це модуль із двоспрямованим каналом передавання даних Cybersecure Software Defined Radio (SDR) з можливостями обробки відео. Модуль використовує передові бездротові технології, включно з подвійними відеовходами і виходами, подвійними вбудованими відеокодерами/декодерами, трьома інтерфейсами камери і можливістю локального запису. SkyHopper PRO забезпечує можливості дальньої дії (LOS) і надійний радіосигнал в умовах відсутності прямої видимості (N-LOS), які підтримують кілька режимів передачі.

У межах замовлення Mobilicom тісно співпрацюватиме з компанією Teledyne FLIR, яка відома своїм досвідом у виробництві професійних дронів, оснащених тепловізійними камерами, такими, наприклад, як дрон SIRAS. У 2021 році Teledyne FLIR також випустила квадрокоптер для військових під назвою ION M440. У Mobilicom вважають, що співпраця з такою іменитою компанією "не тільки зміцнює їхню прихильність наданню найсучасніших рішень, а й підкреслює довіру, яку надано інноваційному підходу Mobilicom".

Раніше Фокус повідомляв, що індійські інженери створили новий дрон-камікадзе зі штучним інтелектом, який здатний вражати цілі на відстані в 100 км. Він може обходитися навіть без GPS, а на ворога буде наводитися за допомогою штучного інтелекту.