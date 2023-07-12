России непоздоровится: украинцы выпустят на поле боя новые системы РЭБ и роботов (видео)

На сегодня 130 военных разработок уже прошли оборонную экспертизу, 100 из них получили высокую оценку.

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Украинцы активно осваивают военные технологии и уже сейчас зарегистрировали на платформе Brave1 около 300 разработок: от акустических систем обнаружения до беспилотных летальных аппаратов. Об этом рассказала руководительница проекта Наталья Кушнерская в интервью "Милитарному".

По ее словам, 130 разработок уже были одобрены членами оборонной экспертизы. А 100 заявок получили специальный статус "Brave1", которым отмечаются проекты, получившие высокую оценку экспертов в сфере обороны. Кроме того, еще три проекта, авторами которых являются украинцы, находятся на финишной прямой — проходят процедуру допуска к эксплуатации военными.

"Это наземные роботизированные комплексы. Еще в фокусе внимания находятся системы РЭБ/РЭР", — сказала Наталья Кушнерская.

После этого на очереди работа с системами и средствами поражения, системами защиты и безопасности, обеспечения и логистики. Также готовить к экспертной комиссии будут проекты БПЛА, роботов, технологий в сфере разминирования, кибербезопасности и навигации. Кроме того платформа будет работать с разработками в сфере разведки и медицинского обеспечения.

Напомним, в начале июля стало известно, что в Украине появилось новое оружие против взрывных дронов ВС РФ. В Украине появилось новое оружие против взрывных дронов ВС РФ.

Кроме того СМИ писали о том, что украинец разработал новое антидроновое ружье. Российские дроны-камикадзе "Ланцет" наносят ВСУ большой ущерб, но теперь воины получат высокотехнологичное средство для борьбы с ними.