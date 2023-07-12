Росії буде непереливки: українці випустять на поле бою нові системи РЕБ і роботів (відео)

На сьогодні 130 військових розробок уже пройшли оборонну експертизу, 100 з них отримали високу оцінку.

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Українці активно освоюють військові технології і вже зараз зареєстрували на платформі Brave1 близько 300 розробок: від акустичних систем виявлення до безпілотних летальних апаратів. Про це розповіла керівниця проєкту Наталія Кушнерська в інтерв'ю "Мілітарному".

За її словами, 130 розробок уже були схвалені членами оборонної експертизи. А 100 заявок отримали спеціальний статус "Brave1", яким відзначаються проєкти, що отримали високу оцінку експертів у сфері оборони. Крім того, ще три проєкти, авторами яких є українці, перебувають на фінішній прямій — проходять процедуру допуску до експлуатації військовими.

"Це наземні роботизовані комплекси. Ще у фокусі уваги перебувають системи РЕБ/РЕР", — сказала Наталія Кушнерська.

Після цього на черзі робота з системами та засобами ураження, системами захисту та безпеки, забезпечення та логістики. Також готуватимуть до експертної комісії проєкти БПЛА, роботів, технологій у сфері розмінування, кібербезпеки та навігації. Крім того, платформа працюватиме з розробками у сфері розвідки та медичного забезпечення.

Нагадаємо, на початку липня стало відомо, що в Україні з'явилася нова зброя проти вибухових дронів ЗС РФ. В Україні з'явилася нова зброя проти вибухових дронів ЗС РФ.

Крім того ЗМІ писали про те, що українець розробив нову антидронову рушницю. Російські дрони-камікадзе "Ланцет" завдають ЗСУ великої шкоди, але тепер воїни отримають високотехнологічний засіб для боротьби з ними.