"Умный" чат-бот Bard от Google ворвался в Украину: чем он лучше ChatGPT

Прямо сейчас украинцы могут пообщаться с Bard в своем браузере, причем сразу на родном языке.

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Компания Google без лишнего шума открыла доступ к своему чат-боту Bard для всех украинцев, сообщил в своем телеграм-канале Министр цифровой трансформации Михаил Федоров. По его словам, чат-бот получил множество полезных функций в отличие от ранних версий.

Например, теперь Bard поможет программистам экспортировать код Python не только в Google Colab, но и в Replit. Так же чат-бот способен упорядочивать диалоги с пользователем и отвечать на вопросы голосом.

Фокус коротко протестировал чат-бота и можем отметить, что Bard обладает всеми преимуществами, которые долго вводили ChatGPT и Bing (Microsoft). В первую очередь речь идет об удобстве работы с диалогами и наличии истории сообщений.

Чат-бот Bard прекрасно понимает украинский язык и отвечает на нем Фото: Скриншот

Самое главное, что, в отличие от Bing, который основан на ChatGPT-4, чат-бот Google практически моментально отвечает на запросы пользователя. Задержки в ответах не ощущаются. Так же моментально реагировал и ChatGPT, но он не имел доступа к информации после 2021 года. В свою очередь Bing на его основе мог брать свежую информацию из интернета, но процесс ответа был слишком затянутым – Bing ощутимо долго "соображал" и частенько слишком подробно расписывал информацию.

Bard понимает украинский язык, отвечает по-украински, причем делает это молниеносно. Но, в отличие от Bing, свои ответы он не подкрепляет ссылками на предоставляемую информацию, что иногда бывает важным для пользователя.

Bard моментально отвечает на вопросы пользователя и имеет прямой доступ к свежей информации из интернета Фото: Скриншот

Так же, Bard пока что не умеет показывать фото и картинки по вашему запросу, а Bing прямо в окне чата может вам сгенерировать нужное изображение или найти его в интернете. В остальном нельзя сказать, что какой-то из сегодняшних популярных чат-ботов лучше или хуже остальных. У каждого из них есть свои преимущества и недостатки, и чтобы понять, какой нужен именно вам под определенные задачи, придется попробовать каждый из них.

Главное, что к любому из них: к Bard, Bing или ChatGPT у украинцев есть свободный доступ. Конечно, нужно иметь соответствующую учетную запись Google, Microsoft или OpenAI, но регистрация абсолютно бесплатна, а многие украинцы и так имеют почту Gmail или Outlook.

Министр цифровой трансформации Михаил Федоров отмечает: "Можно игнорировать искусственный интеллект или даже бояться его. Но лучше в нем разобраться, чтобы стать более успешным в современном мире".

Ранее Фокус писал, что каждый третий украинец не знает о существовании искусственного интеллекта или чат-ботов на его основе. А 3% наших сограждан вообще считают, что ИИ нужно запретить.