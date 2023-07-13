"Розумний" чат-бот Bard від Google увірвався в Україну: чим він кращий за ChatGPT

Просто зараз українці можуть поспілкуватися з Bard у своєму браузері, до того ж одразу рідною мовою.

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Компанія Google без зайвого галасу відкрила доступ до свого чат-бота Bard для всіх українців, повідомив у своєму телеграм-каналі Міністр цифрової трансформації Михайло Федоров. За його словами, чат-бот отримав безліч корисних функцій на відміну від ранніх версій.

Наприклад, тепер Bard допоможе програмістам експортувати код Python не тільки в Google Colab, а й у Replit. Так само чат-бот здатний упорядковувати діалоги з користувачем і відповідати на запитання голосом.

Фокус коротко протестував чат-бота і можемо відзначити, що Bard володіє всіма перевагами, які довго запроваджували ChatGPT і Bing (Microsoft). Насамперед йдеться про зручність роботи з діалогами та наявність історії повідомлень.

Чат-бот Bard прекрасно розуміє українську мову і відповідає нею Фото: Скриншот

Найголовніше, що, на відміну від Bing, який заснований на ChatGPT-4, чат-бот Google практично моментально відповідає на запити користувача. Затримки у відповідях не відчуваються. Так само моментально реагував і ChatGPT, але він не мав доступу до інформації після 2021 року. Зі свого боку Bing на його основі міг брати найсвіжішу інформацію з інтернету, але процес відповіді був надто затягнутим — Bing відчутно довго "міркував" і частенько занадто детально розписував інформацію.

Bard розуміє українську мову, відповідає українською, причому робить це блискавично. Але, на відміну від Bing, свої відповіді він не підкріплює посиланнями на надану інформацію, що іноді буває важливим для користувача.

Bard моментально відповідає на запитання користувача і має прямий доступ до свіжої інформації з інтернету Фото: Скриншот

Так само, Bard поки що не вміє показувати фото і картинки за вашим запитом, а Bing прямо у вікні чату може вам згенерувати потрібне зображення або знайти його в інтернеті. В іншому не можна сказати, що якийсь із сьогоднішніх популярних чат-ботів кращий або гірший за інших. У кожного з них є свої переваги та недоліки, і щоб зрозуміти, який потрібен саме вам під певні завдання, доведеться спробувати кожен із них.

Головне, що до будь-якого з них: до Bard, Bing чи ChatGPT в українців є вільний доступ. Звісно, потрібно мати відповідний обліковий запис Google, Microsoft або OpenAI, але реєстрація абсолютно безплатна, а багато українців і так мають пошту Gmail або Outlook.

Міністр цифрової трансформації Михайло Федоров зазначає: "Можна ігнорувати штучний інтелект або навіть боятися його. Але краще в ньому розібратися, щоб стати більш успішним у сучасному світі".

Раніше Фокус писав, що кожен третій українець не знає про існування штучного інтелекту або чат-ботів на його основі. А 3% наших співгромадян взагалі вважають, що ШІ потрібно заборонити.