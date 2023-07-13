"Украинский форсаж": дрон Бандерик-К разнес УРАЛ россиян с боеприпасами (видео)

Беспилотник "Бандерик-К" весит всего 2 кг, но может летать на 8 км и уничтожать небронированные цели.

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Бойцы Вооруженных сил Украины с помощью отечественного дрона-камикадзе Бандерик-К уничтожили российский УРАЛ, который подвозил оккупантам боекомплект. Видеокадры с атакой беспилотника опубликовали на Facebook-странице 108-го отдельного горно-штурмового батальона 11 июля.

На них можно увидеть, как грузовик, окрашенный в защитный цвет, двигается по узкой дороге. Навстречу ему вылетает дрон-камикадзе и поражает грузовую машину. УРАЛ начинает дымиться. На этом моменте видео обрывается, детонацию боекомплектов, которые перевозил грузовик оккупантов, зрителям не показывают. Отметим, что во время создания ролика авторы наложили на видео реальных боевых действий кадры из фильма "Форсаж: Токийский дрифт".

Что известно о дроне Бандерик-К

Это беспилотный летальный аппарат на 7-дюймовой раме на аналоговой системе связи. Беспилотник-камикадзе оснащен курсовой камерой на неподвижном подвесе.

Управление БпАК Бандерик-К осуществляется через наземную станцию с выносными антеннами на мачте. Она состоит из 19-дюймового монитора, выносной мачты (может подниматься на высоту до 3-х метров), встроенного DVR и пульта управления.

Технические характеристики БПЛА Бандерик-К:

масса — 2 кг;

тип питания — li-on 6s2p 21700;

время полета — 15 мин;

радиус действия — 8 км;

запуск — ручной режим.

Напомним, 13 июля украинцы увидели, как дрон Shark помог ВСУ уничтожить российский Бук-М2 за $100 млн. Бук-М2 остановился после удара, так как его ракеты начали детонировать и взлетать в небо. После этого он углубился в посадку, проехал несколько метров и заглох окончательно. Через несколько секунд весь зенитно-ракетный комплекс россиян охватил мощный огонь.

9 июля военные показали, как украинские дроны "Бандерык-К" разносят окопы ВС РФ на фронте. ВСУ эффективно применяют беспилотники вместе с новой станцией связи в Донецкой области и на южном направлении. Они наносят оккупантам большой ущерб.