"Український форсаж": дрон Бандерик-К розніс УРАЛ росіян із боєприпасами (відео)

Безпілотник "Бандерик-К" важить лише 2 кг, але може літати на 8 км і знищувати неброньовані цілі.

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Бійці Збройних сил України за допомогою вітчизняного дрона-камікадзе Бандерик-К знищили російський УРАЛ, який підвозив окупантам боєкомплект. Відеокадри з атакою безпілотника опублікували на Facebook-сторінці 108-го окремого гірсько-штурмового батальйону 11 липня.

На них можна побачити, як вантажівка, пофарбована в захисний колір, рухається вузькою дорогою. Назустріч їй вилітає дрон-камікадзе і вражає вантажну машину. УРАЛ починає диміти. На цьому моменті відео обривається, детонацію боєкомплектів, які перевозила вантажівка окупантів, глядачам не показують. Зазначимо, що під час створення ролика автори наклали на відео реальних бойових дій кадри з фільму "Форсаж: Токійський дрифт".

Що відомо про дрон Бандерик-К

Це безпілотний літальний апарат на 7-дюймовій рамі на аналоговій системі зв'язку. Безпілотник-камікадзе оснащений курсовою камерою на нерухомому підвісі.

Управління БпАК Бандерик-К здійснюється через наземну станцію з виносними антенами на щоглі. Вона складається з 19-дюймового монітора, виносної щогли (може підійматися на висоту до 3-х метрів), вбудованого DVR і пульта управління.

Технічні характеристики БПЛА Бандерик-К:

маса — 2 кг;

тип живлення — li-on 6s2p 21700;

час польоту — 15 хв;

радіус дії — 8 км;

запуск — ручний режим.

Нагадаємо, 13 липня українці побачили, як дрон Shark допоміг ЗСУ знищити російський Бук-М2 за $100 млн. Бук-М2 зупинився після удару, оскільки його ракети почали детонувати і злітати в небо. Після цього він заглибився в посадку, проїхав кілька метрів і заглох остаточно. Через кілька секунд весь зенітно-ракетний комплекс росіян охопив потужний вогонь.

9 липня військові показали, як українські дрони "Бандерик-К" розносять окопи ЗС РФ на фронті. ЗСУ ефективно застосовують безпілотники разом із новою станцією зв'язку на Донеччині та на південному напрямку. Вони завдають окупантам великої шкоди.