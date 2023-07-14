Киберэксперта обвинили в краже $9 млн: провернул хитрую махинацию с криптовалютой

Сам подозреваемый называл себя "белым хакером" и предлагал бирже оставить себе часть украденных денег в обмен на обнаруженную уязвимость.

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Федеральная прокуратура США выдвинула обвинения против специалиста по безопасности компании Amazon Шакиба Ахмеда, которого обвиняют в краже криптовалюты на $9 млн, пишет Gizmodo. И хотя место работы подозреваемого было тайной, интернет-расследователи быстро выяснили, что мужчина являлся сотрудником кибербезопасности ИТ-гиганта. В Amazon подтвердили эту информацию, но уточнили, что "сотрудник больше не имеет никакого отношения к компании".

34-летнего инженера по кибербезопасности арестовали прямо на Манхэттене и обвинили в мошенничестве по отношению к неназванной криптовалютной бирже расположенной на блокчейне Solana. В частности, полицейские говорят, что Ахмед воспользовался уязвимостью в смарт-контракте биржи — программном обеспечении, используемом для облегчения транзакций криптовалюты, — что позволило ему получить $9 миллионов в виде незаконных сборов.

Фото Шакиба Ахмеда из его Facebook Фото: Facebook

Эти сборы должны были быть выплачены клиентам, которые обеспечили платформе высокий уровень ликвидности. Однако Ахмед якобы манипулировал программным обеспечением, чтобы вставлять ложные данные о ценах, которые фактически генерировали деньги из воздуха. Ахмеда также обвиняют в том, что он позже использовал атаки "быстрого кредита" — еще один вид крипто-эксплойта — чтобы попытаться выманить больше денег с биржи.

Кроме того, по данным следствия, Ахмед предложил бирже сделку, по которой он оставит себе $1,8 млн, если бирже не будет обращаться в киберполицию. Якобы в обмен на это Шакиб обещал рассказать об уязвимостях системы выступая в роли "белого хакера", который просто взял эти $1,8 млн., за "работу по исследованию системы безопасности биржи".

Подозреваемый пытался скрыть украденные средства, но отдел киберпреступлений IRS быстро обнаружил его интернет-тайники. Пока что Ахмеда выпустили под залог, но если суд признает его виновным, то бывшему киберэксперту Amazon грозит до 20 лет тюрьмы.

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