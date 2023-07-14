Кіберексперта звинуватили в крадіжці $9 млн: провернув хитру махінацію з криптовалютою

Сам підозрюваний називав себе "білим хакером" і пропонував біржі залишити собі частину вкрадених грошей в обмін на виявлену вразливість.

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Федеральна прокуратура США висунула звинувачення проти фахівця з безпеки компанії Amazon Шакіба Ахмеда, якого звинувачують у крадіжці криптовалюти на $9 млн, пише Gizmodo. І хоча місце роботи підозрюваного було таємницею, інтернет-розслідувачі швидко з'ясували, що чоловік був співробітником кібербезпеки ІТ-гіганта. В Amazon підтвердили цю інформацію, але уточнили, що "співробітник більше не має жодного стосунку до компанії".

34-річного інженера з кібербезпеки заарештували просто на Мангеттені і звинуватили в шахрайстві щодо неназваної криптовалютної біржі, розташованої на блокчейні Solana. Зокрема, поліцейські кажуть, що Ахмед скористався вразливістю в смарт-контракті біржі — програмному забезпеченні, яке використовується для полегшення транзакцій криптовалюти, — що дало йому змогу отримати $9 мільйонів у вигляді незаконних зборів.

Фото Шакіба Ахмеда з його Facebook Фото: Facebook

Ці збори мали бути виплачені клієнтам, які забезпечили платформі високий рівень ліквідності. Однак Ахмед нібито маніпулював програмним забезпеченням, щоб вставляти неправдиві дані про ціни, які фактично генерували гроші з повітря. Ахмеда також звинувачують у тому, що він пізніше використовував атаки "швидкого кредиту" — ще один вид крипто-експлойту — щоб спробувати виманити більше грошей з біржі.

Крім того, за даними слідства, Ахмед запропонував біржі угоду, за якою він залишить собі $1,8 млн, якщо біржа не звертатиметься до кіберполіції. Нібито в обмін на це Шакіб обіцяв розповісти про вразливості системи, виступаючи в ролі "білого хакера", який просто взяв ці $1,8 млн за "роботу з дослідження системи безпеки біржі".

Підозрюваний намагався приховати вкрадені кошти, але відділ кіберзлочинів IRS швидко виявив його інтернет-схованки. Поки що Ахмеда випустили під заставу, але якщо суд визнає його винним, то колишньому кіберексперту Amazon загрожує до 20 років в'язниці.

Раніше Фокус розповідав, що хакери з РФ атакували дипломатів у Києві, використовуючи "євробляху". Їм вдалося підставити польського дипломата і впровадити його лист з оголошенням вірусу.