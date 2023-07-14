Кіберексперта звинуватили в крадіжці $9 млн: провернув хитру махінацію з криптовалютою
Сам підозрюваний називав себе "білим хакером" і пропонував біржі залишити собі частину вкрадених грошей в обмін на виявлену вразливість.
Федеральна прокуратура США висунула звинувачення проти фахівця з безпеки компанії Amazon Шакіба Ахмеда, якого звинувачують у крадіжці криптовалюти на $9 млн, пише Gizmodo. І хоча місце роботи підозрюваного було таємницею, інтернет-розслідувачі швидко з'ясували, що чоловік був співробітником кібербезпеки ІТ-гіганта. В Amazon підтвердили цю інформацію, але уточнили, що "співробітник більше не має жодного стосунку до компанії".
34-річного інженера з кібербезпеки заарештували просто на Мангеттені і звинуватили в шахрайстві щодо неназваної криптовалютної біржі, розташованої на блокчейні Solana. Зокрема, поліцейські кажуть, що Ахмед скористався вразливістю в смарт-контракті біржі — програмному забезпеченні, яке використовується для полегшення транзакцій криптовалюти, — що дало йому змогу отримати $9 мільйонів у вигляді незаконних зборів.
Ці збори мали бути виплачені клієнтам, які забезпечили платформі високий рівень ліквідності. Однак Ахмед нібито маніпулював програмним забезпеченням, щоб вставляти неправдиві дані про ціни, які фактично генерували гроші з повітря. Ахмеда також звинувачують у тому, що він пізніше використовував атаки "швидкого кредиту" — ще один вид крипто-експлойту — щоб спробувати виманити більше грошей з біржі.
Крім того, за даними слідства, Ахмед запропонував біржі угоду, за якою він залишить собі $1,8 млн, якщо біржа не звертатиметься до кіберполіції. Нібито в обмін на це Шакіб обіцяв розповісти про вразливості системи, виступаючи в ролі "білого хакера", який просто взяв ці $1,8 млн за "роботу з дослідження системи безпеки біржі".
Підозрюваний намагався приховати вкрадені кошти, але відділ кіберзлочинів IRS швидко виявив його інтернет-схованки. Поки що Ахмеда випустили під заставу, але якщо суд визнає його винним, то колишньому кіберексперту Amazon загрожує до 20 років в'язниці.
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