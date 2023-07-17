Поддержите нас UA
UA
Разделы
Материалы
Поддержите нас
Диджитал Ситуация в Крыму Российско-украинская война Взрывы в Крыму Крымский мост поврежден: движение приостановлено

"Не по плану": ВСУ пытались разрушить дронами две части Крымского моста, — росСМИ

крымский мост, керченский мост, крымский мост сегодня, крымский мост после взрыва
Россйиская сторона считает, что Крымский мост атаковали два украинских надводных беспилотника

Россияне считают, что одному из беспилотников не хватило мощности, чтобы выполнить задачу и нанести значительные повреждения.

Related video

Российская сторона заявила о том, что украинские военные якобы выпустили по Крымскому мосту сразу два дрона для того, чтобы повредить его пролеты. Такую версию со ссылкой на свои источники озвучило росмедиа SHOT в понедельник, 17 июля.

Средство массовой информации написало о том, что Вооруженные силы Украина запустили в сторону Крымского моста сразу два дрона. Один из них должен был поразить автомобильную трассу, а второй беспилотник предназначался для поражения железнодорожного полотна.

По версии медиа, один из них не справился с задачей, так как его мощности не хватило, чтобы разрушить пролеты, по которым проходит дорога для автомобилей. А второй дрон-камикадзе, направляющийся к железнодорожным путям, взорвался в воздухе и не нанес Керченскому мосту никаких повреждений.

В свою очередь в Национальном антитеррористическом комитете РФ заявили о том, что Крымский мост якобы поразили два надводных беспилотных аппаратов. Взрыв произошел в 3:05.

В Следственном комитете РФ пока не делали таких громких заявлений. В ведомстве сообщили о том, что открыли уголовное дело по факту теракта. Сейчас ведомство работает над всеми необходимыми экспертизами, а также устанавливает якобы причастных к взрыву сотрудников украинских спецслужб и военных.

Напомним, 17 июля российские СМИ написали о том, что Крымский мост атаковали модернизированные украинские дроны. Как уверяют россияне, украинские войска собирают морские беспилотники на базе гидроцикла, один из таких якобы захватили и взорвали у Севастополя 16 июля.

Журналисты предполагают, что такие дроны двигаются, почти полностью скрываясь под водой. Кроме того, в момент атаки над Черным морем летал разведывательно-ударный беспилотник ВВС США MQ-9 Reaper.

В свою очередь спикер УДА Сергей Братчук заявил о том, что Крымский мост мог подорвать дрон из РФ. Спикер УДА обратил внимание на то, что опоры моста рухнули именно со стороны Кубани. В этой геолокации расположен город Приморско-Ахтарск (Краснодарский край, РФ), откуда российские военные атакуют Украины иранскими беспилотными летальными аппаратами Shahed.