"Не по плану": ВСУ пытались разрушить дронами две части Крымского моста, — росСМИ

Россияне считают, что одному из беспилотников не хватило мощности, чтобы выполнить задачу и нанести значительные повреждения.

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Российская сторона заявила о том, что украинские военные якобы выпустили по Крымскому мосту сразу два дрона для того, чтобы повредить его пролеты. Такую версию со ссылкой на свои источники озвучило росмедиа SHOT в понедельник, 17 июля.

Средство массовой информации написало о том, что Вооруженные силы Украина запустили в сторону Крымского моста сразу два дрона. Один из них должен был поразить автомобильную трассу, а второй беспилотник предназначался для поражения железнодорожного полотна.

По версии медиа, один из них не справился с задачей, так как его мощности не хватило, чтобы разрушить пролеты, по которым проходит дорога для автомобилей. А второй дрон-камикадзе, направляющийся к железнодорожным путям, взорвался в воздухе и не нанес Керченскому мосту никаких повреждений.

В свою очередь в Национальном антитеррористическом комитете РФ заявили о том, что Крымский мост якобы поразили два надводных беспилотных аппаратов. Взрыв произошел в 3:05.

В Следственном комитете РФ пока не делали таких громких заявлений. В ведомстве сообщили о том, что открыли уголовное дело по факту теракта. Сейчас ведомство работает над всеми необходимыми экспертизами, а также устанавливает якобы причастных к взрыву сотрудников украинских спецслужб и военных.

Напомним, 17 июля российские СМИ написали о том, что Крымский мост атаковали модернизированные украинские дроны. Как уверяют россияне, украинские войска собирают морские беспилотники на базе гидроцикла, один из таких якобы захватили и взорвали у Севастополя 16 июля.

Журналисты предполагают, что такие дроны двигаются, почти полностью скрываясь под водой. Кроме того, в момент атаки над Черным морем летал разведывательно-ударный беспилотник ВВС США MQ-9 Reaper.

В свою очередь спикер УДА Сергей Братчук заявил о том, что Крымский мост мог подорвать дрон из РФ. Спикер УДА обратил внимание на то, что опоры моста рухнули именно со стороны Кубани. В этой геолокации расположен город Приморско-Ахтарск (Краснодарский край, РФ), откуда российские военные атакуют Украины иранскими беспилотными летальными аппаратами Shahed.