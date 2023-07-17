"Не за планом": ЗСУ намагалися зруйнувати дронами дві частини Кримського мосту, — росЗМІ

Росіяни вважають, що одному з безпілотників забракло потужності, щоб виконати завдання і завдати значних пошкоджень.

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Російська сторона заявила про те, що українські військові нібито випустили по Кримському мосту відразу два дрони для того, щоб пошкодити його прольоти. Таку версію з посиланням на свої джерела озвучило росмедіа SHOT у понеділок, 17 липня.

Засіб масової інформації написав про те, що Збройні сили України запустили в бік Кримського мосту відразу два дрони. Один із них мав уразити автомобільну трасу, а другий безпілотник призначався для ураження залізничного полотна.

За версією медіа, один із них не впорався із завданням, оскільки його потужності не вистачило, щоб зруйнувати прольоти, якими проходить дорога для автомобілів. А другий дрон-камікадзе, що прямував до залізничних колій, вибухнув у повітрі й не завдав Керченському мосту жодних пошкоджень.

Зі свого боку в Національному антитерористичному комітеті РФ заявили про те, що Кримський міст нібито уразили два надводних безпілотних апарати. Вибух стався о 3:05.

У Слідчому комітеті РФ поки що не робили таких гучних заяв. У відомстві повідомили про те, що відкрили кримінальну справу за фактом теракту. Зараз відомство працює над усіма необхідними експертизами, а також встановлює нібито причетних до вибуху працівників українських спецслужб і військових.

Нагадаємо, 17 липня російські ЗМІ написали про те, що Кримський міст атакували модернізовані українські дрони. Як запевняють росіяни, українські війська збирають морські безпілотники на базі гідроцикла, один із таких нібито захопили і підірвали біля Севастополя 16 липня.

Журналісти припускають, що такі дрони рухаються, майже повністю ховаючись під водою. Крім того, у момент атаки над Чорним морем літав розвідувально-ударний безпілотник ВПС США MQ-9 Reaper.

Зі свого боку спікер УДА Сергій Братчук заявив про те, що Кримський міст міг підірвати дрон із РФ. Спікер УДА звернув увагу на те, що опори мосту впали саме з боку Кубані. У цій геолокації розташоване місто Приморсько-Ахтарськ (Краснодарський край, РФ), звідки російські військові атакують Україну іранськими безпілотними летальними апаратами Shahed.