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Диджитал

Точные камеры и взрывчатка: создатели раскрыли характеристики смертоносных дронов TORO (видео)

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На счету этого беспилотника уже много успешных операций

Украинские военные, пользуясь дронами TORO, провели уже много успешных операций по уничтожению техники и живой силы оккупантов.

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Производители раскрыли технические характеристики ударных коптеров TORO, которые украинские военные применяют в зоне боевых действий. Информацию об этом беспилотнике опубликовал Telegram-канал Ukrainian FPV drone TORO в понедельник, 17 июля.

По словам производителей, у каждого аппарата есть как минимум три варианта сборки с разными комплектующими, поэтому определить их по запчастям сложно. Так или иначе, технические характеристики у них примерно одинаковы, хотя могут меняться в зависимости от погодных условий.

Технические характеристики дрона TORO

  • грузоподъемность — 1,1 кг и 1,6 кг с боевой частью;
  • дальность полета — 15 км и 10 км;
  • радиус обнаружения цели — 200 м;
  • скорость развертывания — до 5 мин.

Дальность связи соответствует дальности полета, но сильно зависит от условий использования, наземных станций и условий противодействия. Производители уточняют, что беспилотный летальный аппарат оснащен высокотехническими камерами. Кроме того в дронах использована технология crossfire, которая позволяет получить качественное трехмерное изображение. К TORO также добавили круговую антенну для обеспечения качественного маневрирования дронами. При достаточной обеспеченности комплектующими разработчики могут выпускать от 400 таких беспилотников в месяц.

Напомним, в конце июня дрон-камикадзе TORO протаранил россиян на БМП. БМП ехал по проселочной дороге довольно далеко от линии фронта, поэтому солдаты ВС РФ не ожидали нападения, поэтому высунулись из люков и ехали прямо на броне. В этот момент ударный коптер TORO вылетел навстречу и врезался прямо в одного из россиян.

А в конце мая коптеры TORO разрушили четыре устройства для дальнего визуального наблюдения "Муром". Первый беспилотник российские военные обезвредили, а вот второй успешно долетел и поразил дорогостоящую цель.