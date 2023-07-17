Точні камери і вибухівка: розробники розкрили характеристики смертоносних дронів TORO (відео)

Українські військові, користуючись дронами TORO, провели вже багато успішних операцій зі знищення техніки та живої сили окупантів.

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Виробники розкрили технічні характеристики ударних коптерів TORO, які українські військові застосовують у зоні бойових дій. Інформацію про цей безпілотник опублікував Telegram-канал Ukrainian FPV drone TORO в понеділок, 17 липня.

За словами виробників, у кожного апарата є щонайменше три варіанти складання з різними компонентами, тому визначити їх за запчастинами складно. Так чи інакше, технічні характеристики у них приблизно однакові, хоча можуть змінюватися залежно від погодних умов.

Технічні характеристики дрона TORO

вантажність — 1.1 кг і 1.6 кг з бойовою частиною;

дальність польоту — 15 км і 10 км;

радіус виявлення цілі — 200 м;

швидкість розгортання — до 5 хв.

Дальність зв'язку відповідає дальності польоту, але сильно залежить від умов використання, наземних станцій і умов протидії. Виробники уточнюють, що безпілотний літальний апарат оснащений високотехнічними камерами. Крім того, в дронах використана технологія crossfire, яка дає змогу отримати якісне тривимірне зображення. До TORO також додали кругову антену для забезпечення якісного маневрування дронами. За достатньої забезпеченості комплектуючими розробники можуть випускати від 400 таких безпілотників на місяць.

Нагадаємо, наприкінці червня дрон-камікадзе TORO протаранив росіян на БМП. БМП їхав сільською дорогою доволі далеко від лінії фронту, тож солдати ЗС РФ не очікували нападу, тож висунулися з люків і їхали просто на броні. У цей момент ударний коптер TORO вилетів назустріч і врізався прямо в одного з росіян.

А наприкінці травня коптери TORO зруйнували чотири пристрої для дальнього візуального спостереження "Муром". Перший безпілотник російські військові знешкодили, а ось другий успішно долетів і вразив дорогу ціль.