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Диджитал

В Украине запустили уникальную систему разведки дронами: как "Глаза ястреба" вредят РФ

беспилотники, бпла, дроны
Фото: УНИАН | ВСУ используют уникальную систему разведки, в которой задействованы все доступные беспилотники

ВСУ применяют на передовой как маленькие коммерческие дроны, так и большие беспилотники, способные зависать в небе десятками часов.

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Украинские военные из подразделения Вооруженных сил Украины "Глаза ястреба" — первое формирование, применяющее на фронте все доступные средства разведки, которые удалось объединить в единую систему. Об этом рассказал командир подразделения Андрей Сухин в интервью "Украинскому радио", которое опубликовали 17 июля.

По словам военного, "Глаза ястреба" в условиях боевых действий используют целый комплекс средств аэроразведки. Это могут быть как наземные камеры и миниатюрные коммерческие дроны, так и габаритные беспилотники, которые могут продержаться в воздухе несколько десятков часов.

Всю полученную от дронов информацию военные систематизируют и сверяют со спутниковыми данными. Это позволяет бойцам заметить противника гораздо раньше, чем он успеет как-то отреагировать. Кроме того такая комплексная система разведки помогает "Глазам ястреба" сохранять жизни разведчиков, использую для вылазок беспилотные летальные аппараты.

"Мы ходили ногами, поэтому я на своей шкуре почувствовал, как это послать куда-то людей разведать и выяснить обстановку, а как просто отправить один дрон. Я почувствовал адекватную цену человеческой жизни", — рассказал журналистам боец с позывным "Мамай".

Это подтверждает и командир отдельного взвода тактических беспилотных авиационных комплексов с позывным "Цвях". Военный признал, что беспилотные летальные аппараты на войне — часто одноразовый и расходный материал. При активных боевых действиях подразделение может терять по два коптера в день. Самые частые причины того, что дроны выходят из строя — уничтожение противником или посадка на оккупированную территорию.

"Если мы ставим в противовес человеческую жизнь и коптеры, то мы выберем комплексы, потому что это материальное, оно восстанавливается", — сказал командир.

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ВСУ на передовой выполняют боевые задания, находя применение каждому дрону

Напомним, российские военные пожаловались на новую тактику ВСУ. На Запорожском направлении оккупанты вынуждены сутками высматривать БПЛА и по шесть часов прятаться в укрытиях, так ак украинцы атакуют их целыми роями беспилотников.

Также 17 июля вице-премьер-министр Украины Михаил Федоров рассказал о том, что в Украине производство дронов увеличили в 100 раз. По словам главы профильного министерства, беспилотники имеют большое значение в российско-украинской войне, так как эти боевые действия — фактически война технологий.