С корабля прямо в бой. США создают продвинутый VTOL-дрон для военных: зачем он нужен

Согласно контракту, беспилотник должен летать более 20 часов на расстоянии до 186 км и поднимать 27 кг полезной нагрузки.

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Агентство перспективных исследовательских проектов Министерства обороны США (DARPA) заключило контракт с компанией Northrop Grumman на разработку беспилотника с вертикальным взлетом и посадкой (VTOL), сообщает The Defense Post. На первом этапе сотрудничества компания Northrop разработает экономичный демонстрационный образец БПЛА, который не зависит от взлетно-посадочной полосы.

Этот многоцелевой беспилотник, по задумке инженеров, сможет взлетать и приземляться с бортовых палуб кораблей и небольших наземных площадок даже в неблагоприятных погодных условиях без соответствующего пускового оборудования. Аппарат сможет переносить 27 кг полезной нагрузки, держаться в полете более 20 часов и действовать в радиусе 186 км от корабля, что значительно больше, чем у аналогичных систем в настоящее время.

Относительно небольшой VTOL значительно сэкономит место на корабле по сравнению с крупными современными и уже существующими аппаратами вертикального взлета и посадки. При этом, несколько подобных БПЛА на одном судне, смогут создавая тактическую сеть между собой, поясняют в DARPA.

Основные роли использования дрона военными включают разведку, наблюдение и наведение на цель. Но беспилотник так же будет предназначен для осуществления экспедиционных и материально-технических задач сил специальных операций, в частности для выполнения "переброски припасов с корабля на берег".

"В сотрудничестве с DARPA компания Northrop Grumman будет работать над тем, чтобы значительно улучшить то, как будущие автономные самолеты с вертикальным подъемом будут работать в море и на берегу", — сказал вице-президент Northrop по исследованиям и перспективному проектированию Тим Фрей. "Эта программа позволяет объединить наш опыт в области цифрового проектирования с обширными знаниями, полученными в результате прошлых успехов в разработке и эксплуатации VTOL для ВМС США".

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