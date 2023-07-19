Военные хотят лучше управлять роями боевых дронов: как им поможет технология SeeByte

Компания SeeByte поможет армии Великобритании разработать безопасные методы контроля над большим количеством БПЛА.

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Вооруженные силы Великобританиии, в частности Королевский флот, выбрал компанию SeeByte для программы поиска способов безопасного управления роями дронов, сообщает The Defense Post. По контракту с Лабораторией оборонной науки и технологий Великобритании (DSTL) специалисты SeeByte будет исследовать и разрабатывать "безопасную архитектуру для смешанных многодоменных групп роботизированных автономных систем".

На первом этапе работы будет определена установка, которая связывает дроны, чтобы они могли взаимодействовать между собой в роях. Этот этап обеспечит возможность реализации архитектуры в рамках киберрисков, согласованных с DSTL. Работа будет осуществляться в партнерстве с технологической фирмой Blue Bear и будет использовать объединенный опыт команды в области морской автономии в надводных, подводных и воздушных областях.

Этот первый этап продлится год, а на потенциальных последующих этапах военные и инженеры компании SeeByte будут тестировать и оценивать смешанную многодоменную архитектуру роя беспилотников.

"Мы очень гордимся тем, что работаем вместе DSTL и Министерством обороны Великобритании над первым этапом этого захватывающего проекта. Так же наше сотрудничество с компанией Blue Bear безусловно поможет решить насущные задачи обороны в условиях построения многодоменной системы управления боевыми и разведывательными беспилотниками", — сказал главный технический директор SeeByte Скотт Рид.

Это далеко не первый раз, когда Лаборатория оборонной науки и технологий Великобритании (DSTL) работает над проектом роя дронов. Например, в мае, DSTL совместно с военными из США и Австралии провела испытания роя военных беспилотников под управлением системы на основе искусственного интеллекта. Тест продемонстрировал успешное взаимодействие между платформами ИИ и БПЛА.

Совместное испытание дронов с ИИ

А в 2021 году DSTL развернула крупнейший в Великобритании рой беспилотников с неподвижным крылом, чтобы проверить возможности действий роя в военных сценариях. За две недели было совершено более 220 вылетов.

Blue Bear представила крупнейший рой дронов в Великобритании Фото: Blue Bear

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