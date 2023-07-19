Військові хочуть краще керувати роями бойових дронів: як їм допоможе технологія SeeByte

Компанія SeeByte допоможе армії Великої Британії розробити безпечні методи контролю над великою кількістю БПЛА.

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Збройні сили Великої Британії, зокрема Королівський флот, обрав компанію SeeByte для програми пошуку способів безпечного управління роями дронів, повідомляє The Defense Post. За контрактом із Лабораторією оборонної науки і технологій Великої Британії (DSTL) фахівці SeeByte досліджуватимуть і розроблятимуть "безпечну архітектуру для змішаних багатодоменних груп роботизованих автономних систем".

На першому етапі роботи буде визначено установку, яка пов'язує дрони, щоб вони могли взаємодіяти між собою в роях. Цей етап забезпечить можливість реалізації архітектури в рамках кіберризиків, узгоджених з DSTL. Роботу здійснюватимуть у партнерстві з технологічною фірмою Blue Bear, і вона використовуватиме об'єднаний досвід команди в галузі морської автономії в надводних, підводних і повітряних галузях.

Цей перший етап триватиме рік, а на потенційних наступних етапах військові та інженери компанії SeeByte тестуватимуть і оцінюватимуть змішану багатодоменну архітектуру рою безпілотників.

"Ми дуже пишаємося тим, що працюємо разом DSTL і Міністерством оборони Великої Британії над першим етапом цього захопливого проєкту. Так само наша співпраця з компанією Blue Bear безумовно допоможе вирішити нагальні завдання оборони в умовах побудови багатодоменної системи управління бойовими і розвідувальними безпілотниками", — сказав головний технічний директор SeeByte Скотт Рід.

Це далеко не вперше, коли Лабораторія оборонної науки і технологій Великої Британії (DSTL) працює над проектом рою дронів. Наприклад, у травні, DSTL спільно з військовими зі США та Австралії провела випробування рою військових безпілотників під управлінням системи на основі штучного інтелекту. Тест продемонстрував успішну взаємодію між платформами ШІ та БПЛА.

Спільне випробування дронів зі ШІ

А 2021 року DSTL розгорнула найбільший у Великій Британії рій безпілотників із нерухомим крилом, щоб перевірити можливості дій рою у військових сценаріях. За два тижні було здійснено понад 220 вильотів.

Blue Bear представила найбільший рій дронів у Великій Британії Фото: Blue Bear

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