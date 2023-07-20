"Перехватчик-прилипала". РФ отправит на фронт новый дрон "Архангел": чем опасен (видео)

Новым беспилотником в РФ хотят вооружить батальон "Барс" и отправить на фронт при том, что до сих пор неизвестно, прошел ли дрон все необходимые испытания.

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В России собрали дрон-перехватчик "Архангел", который должен мешать украинским беспилотникам. Об этом сообщил в своем Telegram-канале бывший "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин, сейчас возглавляющий научно-технический центр "Царские волки".

Новый коптер разработчика назвали "Архангел", мотивируя это тем, что дрон, мол, будет "бороться с бесами" противника. Россияне утверждают, что дрон работает как рыба-прилипала: намечает себе цель среди коптеров и беспилотников противника и сопровождает их до тех пор, пока не ликвидирует. Если дрону удалось выжить, то "Архангел" протаранит его. Разработчики также говорят, что дрон может работать в автономном режиме и самостоятельно возвращаться на базу.

Дроном хотят оснастить батальон "Барс". Сам Рогозин утверждает, что уже в ближайшее время "Архангела" отправят на фронт. Однако заметим, что до сих неизвестны точные технические характеристики этого дрона. Как и информация о том, прошел ли он успешно все испытания.

Напомним, днем ранее стало известно, что россияне массово ставят на танки "глушилки" из Китая. Георгий Тука опубликовал фотографию средства радиоэлектронной борьбы, которое украинские военные 79-й отдельной штурмовой бригады сняли с подбитого российского танка на Марьинском направлении. По словам Туки, такое индивидуальное средство РЭБ вредит украинским дронам и не позволяет им долетать до цели.

В то же время стало известно о том, что в РФ улучшили дроны "Упырь", сделав "непобедимыми" для РЭБ. По словам создателей, БПЛА вооружается гранатами ПГ-7ВЛ, РКГ-3М или осколочно-фугасными снарядами.