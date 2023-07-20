НАТО проводит военные учения под носом у России: готовится противостоять РЭБ

Военные тренируются преодолевать помехи, которые могут помешать им отслеживать угрозы в Европе.

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НАТО проводит в регионе Балтийского моря учения по радиоэлектронной борьбе под названием "Гвардия Рамштайн". Об этом сообщает NATO Allied Air Command.

Серия учений предназначена для повышения эффективности и возможностей подразделений Интегрированной системы противовоздушной и противоракетной обороны НАТО. Кроме того страны-союзницы во время таких тренировок могут получить передовой опыт, как работать в сфере действия РЭБ противника и как противодействовать таким системам.

Для этого в учениях задействовали сразу несколько средств радиоэлектронной борьбы: наземную станцию помех и самолет радиоэлектронных помех. В этот раз в таких учениях задействована Литва.

"Мы проводим учения Ramstein Guard 2023 и я горжусь своими войсками, которые интенсивно готовились и мотивированы на выполнение своих задач. Мы получаем огромную пользу от тренировок с нашими союзниками и применения общей тактики", — сказал командир Литовской Батарея радаров наблюдения Алексас Вайкути.

Он отметил, что его операторы обзорных радаров научатся адаптироваться к условиям РЭБ в режиме реального времени. А еще для Литвы очень важно провести обучение по взаимодействую взводов с тактическими оперативными центрами.

Основное внимание во время испытаний уделяется поддержанию командования, управления и передачи информации между подразделениями. Кроме того, эти учения сосредоточены на использовании защитных мер самозащиты для преодоления помех, которые могут повлиять на способность проводить операции по отслеживанию потенциально опасных объектов.

Напомним, 12 июня в Европе начались крупнейшие в истории НАТО учения по развертыванию ВВС. В операции, получившей название Air Defender 23, участвовали более 20 стран-партнеров, 10 тысяч военных и около 250 самолетов, в том числе новейшие F-35.

Также отметим, что 5 июня Россия начала военные учения в Балтийском море с участием 40 кораблей, 25 боевых самолетов и 3 500 военнослужащих. В связи с этим командующий ВМС сил быстрого реагирования НАТО адмирал флотилии Торстен Маркс 5 июня заявил, что Москва не проинформировала Альянс о начале маневров, однако они не стали неожиданностью.