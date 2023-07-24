Более ста единиц: беспилотники ВСУ ликвидировали бронетехнику ВС РФ на миллионы

Беспилотники помогают военным проводить разведку, корректировать артиллерийский огонь и поражать цель на дальней дистанции.

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Украинские военные с помощью беспилотников за семь дней уничтожили 101 единицу техники Вооруженных сил России. Такую информацию опубликовали на странице "Армии дронов" в Facebook в понедельник, 24 июля.

"Беспилотники продолжают (разносить в щепки, — ред.) технику противника. Поскольку они помогают проводить разведку, корректировать артиллерийский огонь, поражать цель на дальней дистанции и ликвидировать склады боеприпасов россиян", — говорится в сообщении.

На странице "Армии дронов" также опубликовали инфографику, на которой показаны потери ВС РФ с 17 по 24 июля 2023 года. И военную технику противника, и его живую силу удалось поразить благодаря ударным беспилотным летальным аппаратам.

Только за прошлую неделю дроны ликвидировали:

21 танк;

5 пушек;

38 боевых бронированных машин;

самоходную артиллерийскую установку;

3 средства ПВО;

23 грузовика.

Также, благодаря украинским беспилотникам, российские оккупанты лишились 12 средств радиотехнического оборудования, 18 опорных пунктов и трех складов боеприпасов. Кроме того ВСУ с помощью дронов ликвидировали 76 оккупантов.

По результатам недели была поражена 101 единица техники

Напомним, несколькими днями ранее дрон ВСУ за ночь взорвал сразу два российских танка. В Луганской области бойцы роты ударных беспилотников "Ахиллес" (входит в состав 92-й отдельной механизированной бригады имени кошевого атамана Ивана Сирко) следили за двумя российскими танками Т-80. После, выбрав удобный момент, бронетехнику противника атаковал беспилотник. Дрон сбросил на танки боеприпасы.

А 17 июля в Минцифры рассказали, как украинские дроны уничтожили технику ВС РФ на миллионы. Как заявил вице-премьер Михаил Федоров, дешевые беспилотники помогают ВСУ громить оккупантов и беречь жизни солдат.