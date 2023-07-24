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Диджитал Российско-украинская война Контрнаступление ВСУ в 2023 году

Более ста единиц: беспилотники ВСУ ликвидировали бронетехнику ВС РФ на миллионы

бпла, дрон, квадракоптер, беспилотник
Фото: Армия Дронов | Дроны помогают украинским военным уничтожать оккупантов

Беспилотники помогают военным проводить разведку, корректировать артиллерийский огонь и поражать цель на дальней дистанции.

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Украинские военные с помощью беспилотников за семь дней уничтожили 101 единицу техники Вооруженных сил России. Такую информацию опубликовали на странице "Армии дронов" в Facebook в понедельник, 24 июля.

"Беспилотники продолжают (разносить в щепки, — ред.) технику противника. Поскольку они помогают проводить разведку, корректировать артиллерийский огонь, поражать цель на дальней дистанции и ликвидировать склады боеприпасов россиян", — говорится в сообщении.

На странице "Армии дронов" также опубликовали инфографику, на которой показаны потери ВС РФ с 17 по 24 июля 2023 года. И военную технику противника, и его живую силу удалось поразить благодаря ударным беспилотным летальным аппаратам.

Только за прошлую неделю дроны ликвидировали:

  • 21 танк;
  • 5 пушек;
  • 38 боевых бронированных машин;
  • самоходную артиллерийскую установку;
  • 3 средства ПВО;
  • 23 грузовика.

Также, благодаря украинским беспилотникам, российские оккупанты лишились 12 средств радиотехнического оборудования, 18 опорных пунктов и трех складов боеприпасов. Кроме того ВСУ с помощью дронов ликвидировали 76 оккупантов.

По результатам недели была поражена 101 единица техники Fullscreen
По результатам недели была поражена 101 единица техники

Напомним, несколькими днями ранее дрон ВСУ за ночь взорвал сразу два российских танка. В Луганской области бойцы роты ударных беспилотников "Ахиллес" (входит в состав 92-й отдельной механизированной бригады имени кошевого атамана Ивана Сирко) следили за двумя российскими танками Т-80. После, выбрав удобный момент, бронетехнику противника атаковал беспилотник. Дрон сбросил на танки боеприпасы.

А 17 июля в Минцифры рассказали, как украинские дроны уничтожили технику ВС РФ на миллионы. Как заявил вице-премьер Михаил Федоров, дешевые беспилотники помогают ВСУ громить оккупантов и беречь жизни солдат.