Понад сто одиниць: безпілотники ЗСУ ліквідували бронетехніку ЗС РФ на мільйони

Безпілотники допомагають військовим проводити розвідку, коригувати артилерійський вогонь і вражати ціль на дальній дистанції.

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Українські військові за допомогою безпілотників за сім днів знищили 101 одиницю техніки Збройних сил Росії. Таку інформацію опублікували на сторінці "Армії дронів" у Facebook у понеділок, 24 липня.

"Безпілотники продовжують (розносити на друзки, — ред.) техніку противника. Оскільки вони допомагають проводити розвідку, коригувати артилерійський вогонь, вражати ціль на дальній дистанції та ліквідовувати склади боєприпасів росіян", — ідеться в повідомленні.

На сторінці "Армії дронів" також опублікували інфографіку, на якій показано втрати ЗС РФ з 17 по 24 липня 2023 року. І військову техніку противника, і його живу силу вдалося вразити завдяки ударним безпілотним летальним апаратам.

Тільки за минулий тиждень дрони ліквідували:

21 танк;

5 гармат;

38 бойових броньованих машин;

самохідну артилерійську установку;

3 засоби ППО;

23 вантажівки.

Також, завдяки українським безпілотникам, російські окупанти позбулися 12 засобів радіотехнічного обладнання, 18 опорних пунктів і трьох складів боєприпасів. Крім того, ЗСУ за допомогою дронів ліквідували 76 окупантів.

За результатами тижня було уражено 101 одиницю техніки

Нагадаємо, кількома днями раніше дрон ЗСУ за ніч підірвав одразу два російські танки. У Луганській області бійці роти ударних безпілотників "Ахіллес" (входить до складу 92-ї окремої механізованої бригади імені кошового отамана Івана Сірка) стежили за двома російськими танками Т-80. Опісля, обравши зручний момент, бронетехніку противника атакував безпілотник. Дрон скинув на танки боєприпаси.

А 17 липня в Мінцифри розповіли, як українські дрони знищили техніку ЗС РФ на мільйони. Як заявив віцепрем'єр Михайло Федоров, дешеві безпілотники допомагають ЗСУ громити окупантів і берегти життя солдатів.