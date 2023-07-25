"Фурами гонят запчасти": волонтеры объяснили, как РФ наращивает выпуск дронов

Украина уже проигрывает России по количеству БПЛА, не успевая делать столько аппаратов, сколько требуется армии.

Related video

Российские военные сделали выводу с первого года войны в Украине и теперь активно наращивают производство беспилотников. А наша страна пока уступает России в этом, рассказала волонтер и руководитель проекта Victory Drones Мария Берлинская в комментарии "Укринформ".

"Они очень быстро учатся и уже не делают тех ошибок, которые делали, когда только зашли в Украину. Они осознали важность разведывательных и ударных систем, готовя любую серьезную операцию, всегда думают о дронах, о "глазах" в небе", — сказала Берлинская.

Волонтер объяснила, что, хотя российская сторона и преувеличивает свои достижения в сфере производства беспилотников, однако противник уже хорошо осознал, что именно беспилотные летальные аппараты сейчас определяет динамику войны. Она также призвала не игнорировать ту опасность, которую для украинской армии представляют FPV-дроны противника. Так как российско-украинскую войну, по ее мнению, выиграет та сторона, у которой будет больше БПЛА и обученных операторов.

"Мы видим факты, что каждый день "Ланцетами" поражается наша техника вместе с людьми. Мы видим факты, что россияне все массово применяют, фурами гонят запчасти из Китая", — сказала Берлинская.

Почему Украина проигрывает России в "битве дронов"

Отечественные производители дронов очень зависят от финансирования и наличия нужных деталей, вто время как РФ не жалеет денег и использует админресурс, чтобы выпускать все больше БПЛА. Такое мнение выразил представитель благотворительного фонда "За свободу Украины" Максим Клименко.

"Мы количественно проигрываем. К сожалению, для нас в этой сфере они быстрее. Потому что у них действует эта командная система: они приходят на предприятие, которое, условно, производило микроволновки, и говорят, что завтра начинаешь делать дроны. Идет финансирование, и они их штампуют", — объяснил он.

Клименко отметил, что именно ограничения в финансировании причина того, что в стране производится гораздо меньше отечественных дронов, чем нужно в армии. Стартаперы не успевают выпускать беспилотники, так как военные становятся в очередь за ними. Более того, все выпускаемые дроны нужны были ВСУ еще "на вчера".

Напомним, 24 июля Юрий Игнат раскрыл, как Россия сбивает дроны в Крыму. По словам военного, Украине нужно развивать технологии радиоэлектронной борьбы, так как РФ в этом вопросе начала опережать нашу страну. Также новейшие средства радиоэлектронной борьбы в виде мощных станций препятствуют работе украинских Сил обороны и контрнаступлению в целом.

А несколько ранее эксперты рассказали, как Украина победит РФ в битве дронов. По словам Валерия Яковенко, украинским военным сейчас нужно столько дронов, сколько нет во всем мире. Поэтому их нужно производить самостоятельно.