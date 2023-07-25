"Фурами женуть запчастини": волонтери пояснили, як РФ нарощує випуск дронів

Україна вже програє Росії за кількістю БПЛА, не встигаючи робити стільки апаратів, скільки потрібно армії.

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Російські військові зробили висновку з першого року війни в Україні і тепер активно нарощують виробництво безпілотників. А наша країна поки що поступається Росії в цьому, розповіла волонтерка та керівниця проєкту Victory Drones Марія Берлінська в коментарі "Укрінформ".

"Вони дуже швидко вчаться і вже не роблять тих помилок, які робили, коли тільки зайшли в Україну. Вони усвідомили важливість розвідувальних і ударних систем, готуючи будь-яку серйозну операцію, завжди думають про дрони, про "очі" в небі", — сказала Берлінська.

Волонтерка пояснила, що, хоча російська сторона й перебільшує свої досягнення у сфері виробництва безпілотників, однак противник уже добре усвідомив, що саме безпілотні летальні апарати нині визначають динаміку війни. Вона також закликала не ігнорувати ту небезпеку, яку для української армії становлять FPV-дрони противника. Адже російсько-українську війну, на її думку, виграє та сторона, яка матиме більше БПЛА і навчених операторів.

"Ми бачимо факти, що кожного дня "Ланцетами" уражається наша техніка разом із людьми. Ми бачимо факти, що росіяни все масово застосовують, фурами женуть запчастини з Китаю", — сказала Берлінська.

Чому Україна програє Росії в "битві дронів"

Вітчизняні виробники дронів дуже залежать від фінансування і наявності потрібних деталей, тоді як РФ не шкодує грошей і використовує адмінресурс, щоб випускати дедалі більше БПЛА. Таку думку висловив представник благодійного фонду "За свободу України" Максим Клименко.

"Ми кількісно програємо. На жаль, для нас у цій сфері вони швидші. Тому що в них діє ця командна система: вони приходять на підприємство, яке, умовно, виробляло мікрохвильовки, і кажуть, що завтра починаєш робити дрони. Йде фінансування, і вони їх штампують", — пояснив він.

Клименко зазначив, що саме обмеження у фінансуванні є причиною того, що в країні виробляють набагато менше вітчизняних дронів, ніж потрібно в армії. Стартапери не встигають випускати безпілотники, оскільки військові стають у чергу за ними. Ба більше, всі випущені дрони потрібні були ЗСУ ще "на вчора".

Нагадаємо, 24 липня Юрій Ігнат розкрив, як Росія збиває дрони в Криму. За словами військового, Україні потрібно розвивати технології радіоелектронної боротьби, оскільки РФ у цьому питанні почала випереджати нашу країну. Також новітні засоби радіоелектронної боротьби у вигляді потужних станцій перешкоджають роботі українських Сил оборони і контрнаступу загалом.

А дещо раніше експерти розповіли, як Україна переможе РФ у битві дронів. За словами Валерія Яковенка, українським військовим зараз потрібно стільки дронів, скільки немає в усьому світі. Тому їх потрібно виробляти самостійно.