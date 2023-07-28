Дроны смогут засечь малейшее оружие и спасти солдат: как работает новая ИИ-технология

"Умная" система предупредит о наличии у врага даже пистолетов, не говоря уже о винтовке. У военных будет время, чтобы среагировать и предотвратить стрельбу.

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Компания ZeroEyes ZE Government Solutions внедряет технологии обнаружения угроз при помощи искусственного интеллекта. ИИ сможет отслеживать угрозы благодаря таким гаджетам, как нательные камеры или камеры видеонаблюдения, передает thedefensepost.com.

Данная технология призвана повысить безопасность боевых истребителей на авиабазах ВВС США за счет улучшения их осведомленности в режиме реального времени в таких ситуациях, как остановка авиасообщения, сложные миссии и пр.

"На протяжении всей военной карьеры мне приходилось попадать в бесчисленные опасные ситуации, при этом я был практически не информирован о том, что происходит вокруг", — объяснил соучредитель и генеральный директор ZeroEyes Майк Лахифф. "Но наше решение по обнаружению объектов на основе ИИ на периферийных устройствах сможет обеспечить ситуационную осведомленность и дополнительный уровень безопасности военных".

ИИ распознает оружие, выделяет его на видео и оповещает об этом Фото: ВВС США

Издание напоминает, что в сентябре 2022 года AFWERX (Технологическое управление ВВС США) заключило контракт с ZeroEyes на поставку решений для обнаружения оружия с помощью ИИ для воздушных дронов, размещенных на базе ВВС Дувр в Делавэре. Сумма контракта составила $1,25 млн. В итоге, беспилотники получили возможность обнаруживать даже такое "мелкое" оружие, как пистолеты.

Как сообщает technewsworld.com, благодаря технологии ZeroEyes камеру БПЛА можно использовать для обнаружения огнестрельного оружия в тот момент, когда оно становится видимым, сообщать об обнаружении эксперту по оружию в оперативном центре, чтобы он смог оценить угрозу и "проинструктировать" беспилотник о дальнейших действиях в течение 3-5 секунд.

"Эта ИИ-технология не только обеспечивает еще один уровень безопасности, но и позволяет сократить инвестиции в персонал службы безопасности и использовать живую силу для решения более важных задач", — прокомментировал капитан Николаса Мартини, директор по инновациям на авиабазе в Дувре.

В соответствии с новым контрактом, программное обеспечение для машинного обучения установят на камеры безопасности, которые тоже смогут "идентифицировать оружие до того, как будет произведен первый выстрел" в течение 3-5 секунд, говорится в материале thedefensepost.com. Скриншоты и соответствующие данные от ИИ отправляются в центр управления, чтобы подтвердить наличие оружия и запустить дрон для дальнейшего реагирования и вмешательства. ПО было испытано против винтовок, дробовиков и других систем вооружения, чтобы подтвердить его работоспособность.

ZeroEyes также развивает технологии для активного сдерживания стрелков с помощью беспилотных роботов и автоматического обнаружения угроз с помощью беспилотных наземных транспортных средств, которые активно тестируются военными.

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