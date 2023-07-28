"Хватит одной недели": эксперт объяснил, почему новые дроны из РФ не страшны Украине

Если раньше РФ считали лидером с точки зрения технологий РЭБ, то сейчас Украина абсолютно не уступает стране-агрессору.

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Украинские техники, работающие в сфере дроностроения, могут за неделю разобрать на детали тот или иной беспилотник противника и понять не только его устройство, но противопоставить ему свою технику. Об этом рассказал соучредитель DroneUA Валерий Яковенко в эфире национального телемарафона в четверг, 27 июля.

Как отметил эксперт, если раньше РФ считали лидером с точки зрения технологий РЭБ, то сейчас Украина абсолютно не уступает ей. С одной стороны, атаки вражеских дронов сдерживают БПЛА украинской армии, а с другой — специалисты исследуют захваченные аппараты и находят способы борьбы с ними.

"Технологи, заполучив образцы вражеского оборудования в сфере дроностроения, изучают их, чтобы четко понимать, против чего бороться. Для решения таких задач инженерам будет достаточно одной недели. Такой скорости в мире никогда не было", — подчеркнул он.

Кроме того, сейчас в Украине работают уже 200 производителей, которые выпускают продукцию связанную с беспилотными летальными аппаратами. Это большая часть инженерного комьюнити, 40 производителей из которых заключили на свою продукцию прямые контракты с государством.

"Мы настолько мощные, что нам есть что противопоставить, когда мы говорим о беспилотной технике", — сказал Яковенко.

Сколько дронов нужно Украине для победы

Украинской армии на месяц нужно в десятки раз больше беспилотных летальыіх аппаратов, чем те 1700, которые днями передала на фронт "Армия дронов".

"Количество нужных дронов зависит от того, кто именно будет ими пользоваться. Время жизни одного дрона на некоторых участках фронта — 3 дня, поэтому нужно в десятки больше дронов в месяц, чем передала Армия дронов", — сказал Яковенко.

По его слдловам, для того чтобы обеспечивать армию дронами, Украине нужны даже не десятки тысяч, а миллионы БПЛА. Каждый украинский военный должен иметь навыки управления БПЛА. И у каждого из них должен быть дрон и еще несколько про запас потому, что беспилотники быстро умирают.

"Количество дронов, которое нужно Украине, не существует в мире. Мы не можем все, что нам нужно, купить или изготовить", — резюмировал Яковенко.

Будут ли в стране развивать дроностроение после войны

Валерий Яковенко отмечает, что еще в 2020 году Украина была мощным игроком на европейском рынке беспилотных технологий, так как страна контролировала его большую часть. Поэтому после окончания российско-украинской войны проекты по роботехнике, которые сейчас появляются, станут мощной составляющей мирной экономики.

Более того, в будущем производители дронов могут сотрудничать с украинскими промышленными гигантами, которых знает весь мир — авиакосмической компанией "Антонов" и предприятием ракетно-космической техники "Южмаш" (Южный машиностроительный завод им. А.М. Макарова). Такая коллаборация, по мнению Яковенко, поможет поставить производство украинских беспилотников "на поток".

"Антонов и Южмаш имеют большую базу для производственных процессов. Когда речь идет о десятках тысяч дронов, — тогда нужно устанавливать уже производственные линии. И обращать внимание на другие аспекты бизнеса", — сказал он.

Напомним, 26 июля армию дронов Украины пополнили 1700 беспилотников. Также для украинских защитников до конца года закупят несколько тысяч дронов Mavic, которые на фронте заменяет военным "глаза". По сравнению с закупками прошлого года, количество этих коптеров возросло в сотни раз.

А 24 июля стало известно, что "Армия дронов" за наделю уничтожила 101 единицу техники РФ на миллионы долларов. За прошедшие семь дней благодаря работе украинских БПЛА ликвидирован 21 танк, 36 боевых бронированных машин, 18 опорных пунктов оккупантов и многое другое.