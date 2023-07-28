Дрон ВСУ отобрал жизни оккупантов: военный раскрыл секрет успеха

Какой именно беспилотник выполнял секретную спецоперацию в Донецке военный Александр Карпюк не уточнил. Однако рассказал, что больше всего его подразделение работает с такими БПЛА, как Fly Eye, SHARK, PD-2 и Лелека.

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Украинские военные с помощью беспилотника уничтожили в оккупированном Донецке живую силу и военную технику оккупантов. Об этом рассказал боец 59-й ОМБр имени Якова Гандзюка Александр Карпюк (более известный под псевдо Серж Марко).

"У нас один борт был сбит над Донецком. Но он эффективно сработал: забрал свое количество жизней", — сказал Карпюк.

Подробностей спецоперации в захваченном россиянами городе он не раскрыл, но рассказал журналистам, с каким дронами работают его военные и какие беспилотники предпочитает он сам.

"Я считаю, что наиболее эффективным в работе является тот (беспилотный, — ред.) комплекс, который пилоты умеют применять на все сто процентов. Беспилотный летальный аппарат — это просто инструмент, который есть в подразделении", — подчеркнул военный.

По его словам, работа с беспилотниками сильно зависит от того, как работает команда и насколько она координирована средствами РЭБ, связана со штабом и осведомлена о ситуации в своем районе. А сами дроны при этом — только "маленький винтик в военной машине". Поэтому, если команда работает эффективно, то совершенно неважно, летают бойцы с Fly Eye, SHARK, PD-2 или с Лелекой.

Карпюк уточнил, что каждый беспилотный летальный аппарат — это военный инструмент со своими недостатками и возможностями. Но чаще всего бойцы его подразделения используют:

PD-2 — украинский многоцелевой беспилотный летательный аппарат, предназначенный для ведения воздушной разведки и боевого применения в качестве носителя авиабомб;

SHARK — разведывательный беспилотный комплекс, созданный компанией Ukrspecsystems для наблюдения и корректировки огня;

Лелека — украинский беспилотный летательный аппарат, предназначенный для ведения разведки. Создан украинской компанией DeViRo;

Fly Eye — польский разведывательный беспилотный летательный аппарат.

Отвечая на вопрос журналистки о том, какие дроны самые лучшие, Серж Марко ответил, что все зависит от того, для чего и в какой обстановке используют тот или иной БПЛА. Если речь идет о разведке на большом расстоянии и в незнакомом квадрате, то лучше использовать польский беспилотник. А для малых вылетов подойдет и украинский "Лелека". Сам военный уже 1,5 года управляет Fly Eye.

Напомним, ранее Карпюк рассказал, как Россия тормозит ВСУ под Донецком. В последнюю неделю шли дожди и был сильный ветер, поэтому украинские дроны практически не делали разведывательные и боевые вылеты. Поэтому сейчас главная задача для беспилотников-разведчиков облететь контролируемые врагом квадраты и передать сведение на планшет операторов. Так военные узнают, не построил ли противник новые фортификационные укрепления и не перегнал ли свою технику в более безопасное место.

Кроме того военный раскрыл, что нужно ВСУ для успешных ударов дронами по РФ. По его словам, сейчас удары по Москве и другим регионам России наносят небольшие подразделения без единого плана и стратегии.