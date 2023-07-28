Дрон ЗСУ відібрав життя окупантів: військовий розкрив секрет успіху

Який саме безпілотник виконував секретну спецоперацію в Донецьку військовий Олександр Карпюк не уточнив. Однак розповів, що найбільше його підрозділ працює з такими БПЛА, як Fly Eye, SHARK, PD-2 і Лелека.

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Українські військові за допомогою безпілотника знищили в окупованому Донецьку живу силу і військову техніку окупантів. Про це розповів боєць 59-ї ОМБр імені Якова Гандзюка Олександр Карпюк (більш відомий під псевдо Серж Марко).

"У нас один борт був збитий над Донецьком. Але він ефективно спрацював: забрав свою кількість життів", — сказав Карпюк.

Подробиць спецоперації в захопленому росіянами місті він не розкрив, але розповів журналістам, з якими дронами працюють його військові і яким безпілотникам віддає перевагу він сам.

"Я вважаю, що найбільш ефективним у роботі є той (безпілотний, — ред.) комплекс, який пілоти вміють застосовувати на всі сто відсотків. Безпілотний летальний апарат — це просто інструмент, який є в підрозділі", — наголосив військовий.

За його словами, робота з безпілотниками сильно залежить від того, як працює команда і наскільки вона координована засобами РЕБ, пов'язана зі штабом і обізнана про ситуацію у своєму районі. А самі дрони при цьому — тільки "маленький гвинтик у військовій машині". Тому, якщо команда працює ефективно, то абсолютно неважливо, літають бійці з Fly Eye, SHARK, PD-2 чи з Лелекою.

Карпюк уточнив, що кожен безпілотний летальний апарат — це військовий інструмент зі своїми недоліками й можливостями. Але найчастіше бійці його підрозділи використовують:

PD-2 — український багатоцільовий безпілотний літальний апарат, призначений для ведення повітряної розвідки та бойового застосування в якості носія авіабомб;

SHARK — розвідувальний безпілотний комплекс, створений компанією Ukrspecsystems для спостереження і коригування вогню;

Лелека — український безпілотний літальний апарат, призначений для ведення розвідки. Створено українською компанією DeViRo;

Fly Eye — польський розвідувальний безпілотний літальний апарат.

Відповідаючи на запитання журналістки про те, які дрони найкращі, Серж Марко відповів, що все залежить від того, для чого і в якій обстановці використовують той чи інший БПЛА. Якщо йдеться про розвідку на великій відстані й в незнайомому квадраті, то краще використовувати польський безпілотник. А для малих вильотів підійде й український "Лелека". Сам військовий уже 1,5 року керує Fly Eye.

Нагадаємо, раніше Карпюк розповів, як Росія гальмує ЗСУ під Донецьком. Протягом останнього тижня йшли дощі та був сильний вітер, тому українські дрони практично не робили розвідувальні та бойові вильоти. Тож нині головне завдання для безпілотників-розвідників облетіти контрольовані ворогом квадрати та передати зведення на планшет операторів. Так військові дізнаються, чи не побудував противник нових фортифікаційних укріплень і чи не перегнав свою техніку в безпечніше місце.

Крім того, військовий розкрив, що потрібно ЗСУ для успішних ударів дронами по РФ. За його словами, зараз удари по Москві та інших регіонах Росії завдають невеликі підрозділи без єдиного плану і стратегії.