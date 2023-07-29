Найден "чудесный" сверхпроводник: умеет левитировать и работать при комнатной температуре

Сверхпроводник LK-99 может сделать возможным создание транспортной сети для поездов на магнитной подвеске и усовершенствовать квантовые компьютеры, но может стать большим разочарованием.

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Ученые утверждают, что достигли "святого Грааля" в области энергетических исследований, заявив, что они создали сверхпроводник, функционирующий при комнатной температуре и атмосферном давлении. О нем говорят, как об "эпохальном шаге, открывающем новую эру для человечества", пишет vice.com.

О "чудесном" сверхпроводнике говорится в исследовании, которое не было рецензировано, однако стало вирусным в социальных сетях и даже заинтересовало венчурных капиталистов. Оно было размещено на сервере препринтов arXiv под заголовком "Первый сверхпроводник при комнатной температуре и атмосферном давлении" (The First Room-Temperature Ambient-Pressure Superconductor). Однако ученые отнеслись ко всему изложенному в научной статье с большой долей скепсиса, говорится в материале vice.com.

Сверхпроводник — это материал, электрическое сопротивление которого при понижении температуры до некоторой величины Tc становится равным нулю, в отличие от любых других существующих материалов. Например, замена медной проводки сверхпроводником сделает использование электроэнергии более эффективным. Сверхпроводники могут питать квантовые компьютеры, сделать аппараты МРТ долее дешевыми в производстве, положительно повлиять на развитие транспортных средств в роде поездов на магнитной подвеске. Проблема в том, что для работы сверхпроводников требуются чрезвычайно низкие температуры или высокое давление, что ограничивает их широкое применение. Именно поэтому ученые пытаются найти такой сверхпроводник, который мог бы работать при комнатной температуре и атмосферном давлении. И вот авторы вышеупомянутого исследования утверждают, что такой сверхпроводник обнаружен в веществе под названием LK-99.

В статье, написанной корейскими учеными Сукбэ Ли и Джи-Хуном Кимом из Исследовательского центра квантовой энергии, и Ен-Ваном Квоном из Высшей школы конвергентной науки и технологий KU-KIST, сообщается о создании LK-99 путем смешивания ланкарита и фосфида меди с помощью ступки и пестика и последующем создании слитка. Авторы отмечают, что LK-99 проявляет все признаки сверхпроводника, работающего при комнатной температуре, включая так называемый эффект Мейснера, когда сверхпроводник левитирует, находясь около магнита.

"Впервые в мире нам удалось синтезировать сверхпроводник комнатной температуры… работающий при атмосферном давлении с модифицированной структурой свинца-апатита (LK-99)", — говорится в документе.

Исследователи, с которыми связалась журналисты, не разделили радости первооткрывателей, выразив глубокий скептицизм.

"Это расстраивает! Увидев заголовок статьи, я думал, что речь в ней идет о чем-то серьезном, но это оказалось не так", — сказал Пабло Д. Эскинаци, глава отдела, исследующего квантовый магнетизм и сверхпроводимость Лейпцигского университета.

"Я думаю, что этот материал привлекает больше внимания, чем нужно. Тут необходима независимая проверка", — прокомментировал Джеймс Хэмлин, доцент факультета физики Университета Флориды, занимающийся сверхпроводимостью при высоких температурах.

Несмотря на такое мнение, высказанное учеными, работа корейских исследователей стала настолько популярной, что некоторые люди пытаются воспроизвести "открытие", используя доступные материалы. Один из энтузиастов, Эндрю Маккалип, инженер стартапа Varda Space Industries, написал в твиттере о том, что попробует создать LK-99 и воспроизвести эффекта Мейснера. При этом корейских ученых он назвал "следующим Эйнштейном или Бором".

Несмотря на огромный общественный интерес, вызванный сверхпроводником LK-99, у ученых есть веские основания для крайнего скептицизма, пишут авторы. В 2020 году в престижном журнале Nature была опубликована статья, в которой сообщалось об открытии сверхпроводника, работающего при 15 градусах Цельсия, но при очень высоком давлении. В прошлом году эта статья была отозвана после того, как другие ученые не смогли добиться таких же результатов. На этой неделе Nature сообщил, что физик, соавтор той самой статьи, — Ранг Диас из Рочестерского университета, — будет отстранен от работы из-за "очевидной фабрикации данных".

Является ли LK-99 чудом, или окажется очередным научным разочарованием? Единственный рациональный подход — подождать и посмотреть, смогут ли другие исследователи воспроизвести и проверить это в рамках рецензируемых опытов, заключили журналисты.

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