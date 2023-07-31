"Глушит даже наземные станции": Россия применила на поле боя новую систему РЭБ "Сапфир"

"Сапфир" способен пеленговать свою цель на расстоянии 30 километров и может различать типы беспилотников, пишут росСМИ.

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Российские военные применили в зоне боевых действий в Украине новую систему радиоэлектронной борьбы "Сапфир". Об этом 31 июля сообщило ТАСС со ссылкой на свои источники.

"Комплекс показал себя очень хорошо, без него ребята на выполнение задач не выезжали", — сказал собеседник медиа, имя и фамилию которого журналисты не называют.

Известно, что "Сапфир" прикрывал на поле боя инженерные подразделения, которые сооружали новые окопы, от работы украинских беспилотников. Будут ли ВС РФ на постоянной основе применять эту военную технику на поле боя пока неизвестно.

Что собой представляет РЭБ "Сапфир"

Медиа пишет, что этот комплекс радиоэлектронной борьбы можно использовать против всех видов дронов. Более того, когда "Сапфир" засекает опасность, он мгновенно классифицирует тип беспилотного летального аппарата. Также он может определять, какую именно степень опасности несет тот или иной тип БПЛА. После этого комплекс РЭБ подает сигнал тревоги и начинает "глушить" дрон противника.

Опознать беспилотник эта система РЭБ может на расстоянии 30 километров, а негативно воздействовать на него "Сапфир" начинает после того, как дрон подлетел к нему на расстояние в 5 километров. Российская сторона говорит о том, что новая система радиоэлектронной борьбы может подавлять даже наземные станции управления дронами.

Ранее стало известно о том, что ВСУ "затрофеили" антидроновое ружье "Гарпия". Такое оружие из-за его специфической сборки довольно неудобно использовать в боевой обстановке. По словам военного, скорее всего оно создавалось для того, чтобы "чисто генералам понравилось". Однако все эти недостатки не влияют на цену и в России антидроновое ружье продается за 150 тыс рублей.

Напомним, эксперт по радиотехнологиям Сергей Бескрестнов рассказал, какие системы РЭБ нужны ВСУ для защиты от дронов-убийц. Существующие в Украине технологии защищают от FPV-дронов только на 35%, поэтому военным нужны аналоги российских "Серпов" и "Стрижей", считает Сергей Флэш.