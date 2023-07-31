"Глушить навіть наземні станції": Росія застосувала на полі бою нову систему РЕБ "Сапфір"

"Сапфір" здатний пеленгувати свою ціль на відстані 30 кілометрів і може розрізняти типи безпілотників, пишуть росЗМІ.

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Російські військові застосували в зоні бойових дій в Україні нову систему радіоелектронної боротьби "Сапфір". Про це 31 липня повідомило ТАСС із посиланням на свої джерела.

"Комплекс показав себе дуже добре, без нього хлопці на виконання завдань не виїжджали", — сказав співрозмовник медіа, ім'я та прізвище якого журналісти не називають.

Відомо, що "Сапфір" прикривав на полі бою інженерні підрозділи, які споруджували нові окопи, від роботи українських безпілотників. Чи будуть ЗС РФ на постійній основі застосовувати цю військову техніку на полі бою, поки невідомо.

Що собою являє РЕБ "Сапфір"

Медіа пише, що цей комплекс радіоелектронної боротьби можна використовувати проти всіх видів дронів. Ба більше, коли "Сапфір" засікає небезпеку, він миттєво класифікує тип безпілотного літального апарату. Також він може визначати, який саме ступінь небезпеки несе той чи інший тип БПЛА. Після цього комплекс РЕБ подає сигнал тривоги й починає "глушити" дрон противника.

Розпізнати безпілотник ця система РЕБ може на відстані 30 кілометрів, а негативно впливати на нього "Сапфір" починає після того, як дрон підлетів до нього на відстань у 5 кілометрів. Російська сторона говорить про те, що нова система радіоелектронної боротьби може пригнічувати навіть наземні станції управління дронами.

Раніше стало відомо про те, що ЗСУ "затрофеїли" антидронову рушницю "Гарпія". Таку зброю через її специфічну збірку досить незручно використовувати в бойовій обстановці. За словами військового, найімовірніше, її створювали для того, щоб "чисто генералам сподобалося". Однак усі ці недоліки не впливають на ціну і в Росії антидронова рушниця продається за 150 тис. рублів.

Нагадаємо, експерт з радіотехнологій Сергій Безкрестнов розповів, які системи РЕБ потрібні ЗСУ для захисту від дронів-убивць. Наявні в Україні технології захищають від FPV-дронів тільки на 35%, тому військовим потрібні аналоги російських "Серпів" і "Стрижів", вважає Сергій Флеш.