Сверхпроводники смогут сделать энергетическое оружие еще более разрушительным, а средства радиоэлектронной борьбы — непреодолимыми.

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Сверхпроводники, работающие при комнатной температуре, могут значительно повлиять на развитие военной техники и, следовательно, на наступательные и оборонительные возможности. Однако то, насколько эффективной будет военная техника и электроника, будет зависеть от конкретных способов использования сверхпроводников нового типа, пишет издание fagenwasanni.com.

Сверхпроводник — это материал, обладающий таким свойством: при понижении температуры воздуха до некоторой величины его электрическое сопротивление снижается до нуля. У любых других материалов такого полезного свойства нет.

Военные могут использовать сверхпроводники для разработки высокоэнергетического оружия или увеличения дальности и точности стрельбы уже существующих видов вооружений. Например, мощность и эффективность рельсотронов — электромагнитных ускорителей масс, разгоняющих токопроводящий снаряд вдоль двух металлических направляющих с помощью электрических полей до очень высокой скорости, можно будет увеличить за счет применения сверхпроводников, работающих при комнатной температуре, говорится в материале. Также за счет этой технологии можно будет улучшить возможности обработки сигналов, что, в свою очередь, улучшит работу систем сбора разведывательных данных и наблюдения и укрепит военные наступательные стратегии.

Как устроен рельсотрон

Сверхпроводники могут применяться и в обороне, пишут авторы. Благодаря созданию мощных электромагнитных экранов, военные базы, транспортные средства и личный состав можно лучше защитить от атак противника. Кроме того, эта технология может способствовать развитию скрытных возможностей, облегчая разработку более эффективных технологий скрытности. Сверхпроводимость при комнатной температуре также может сыграть важную роль в создании передовых систем противоракетной обороны. Системы связи тоже получат выгоду, при условии внедрения сверхпроводящих технологий, ведь они станут более безопасными и устойчивыми к попыткам перехвата или "глушения" сигналов противником.

"Однако крайне важно учитывать этические последствия использования такой мощной технологии. Хотя потенциальные преимущества для обороны очевидны, есть опасения, что технология может быть использована преимущественно в наступательных целях благодаря повышенной мобильности и простоте развертывания источников мощной энергии", — говорится в материале.

Авторы делают вывод, что сверхпроводимость, возможная при комнатной температуре, имеет большие перспективы как для нападения, так и для обороны в условиях войны. Способность эффективно использовать эту технологию в конечном итоге сформирует ее влияние на военные операции и определит, будет ли она способствовать увеличению боеспособности или будет представлять потенциальный риск.

Ранее Фокус сообщал о том, что группа корейских ученых заявила о создании полупроводника, функционирующего при комнатной температуре и атмосферном давлении. Однако другие ученые, ознакомившиеся с их статьей, сомневаются в существование чудо-технологии.