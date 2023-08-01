Военные обучат ИИ выявлять в соцсетях ботов с дезинформацией: зачем это нужно в бою

В Пентагоне считают, что нейросеть поможет военным лучше ориентироваться в интернете и принимать правильные решения. Противник не сможет их обмануть информационными атаками.

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Армия США сейчас тестирует новую технологию, которая поможет избежать информационных атак через соцсети на американских военных, сообщает Breaking Defense. В будущем особая система на основе искусственного интеллекта обучится выявлять вражеских информационных ботов, которые распространяют дезинформацию, что может помочь военным принимать правильные решения.

Система Data Robot, которую представили в рамках во время Cyber ​​Quest инициированного Пентагоном, использовала данные из открытых источников для обнаружения ботов и алгоритмов подделки, пояснил полковник Джон Агнелло, директор армейского программного офицера по информационному преимуществу. Эта технология потенциально может помочь военным в информационном пространстве, в том числе и в интернете, не стать жертвой дезинформации. Создавая своеобразные "наложения", система борьбы с информационными атаками даст командирам реальную картину происходящего.

"В целом существует пять столпов информации для армии: обеспечение принятия решений, защита дружественной информации, информирование и обучение внутренней аудитории, влияние на международную аудиторию и ведение информационной войны", — заявил в 2021 году тогдашний начальник киберкомандования армии генерал-лейтенант Стивен Фогарти.

По мнению Пентагона, в будущем социальные сети будут играть важную роль в освещении военных конфликтов, хотя уже играют ее и сейчас. Разработчики Data Robot все еще решают некоторые "технические проблемы" и изучают, как хранятся собранные данные, но уже сейчас известно, что системе нужны данные за 90 дней из операционной среды, чтобы обучить существующие алгоритмы ИИ на каналах социальных сетей.

Ранее Фокус рассказывал, что с помощью ИИ враг может "отравить" данные в военных системах. Искусственный интеллект становится важнейшей частью как атакующих, так и обороняющихся войск, а кибербезопасность выходит на передний план.

Так же, по мнению американского генерала Марка Милли, вскоре треть вооруженных сил будет роботизирована, а искусственный интеллект изменит ход войн. По его словам, нынешняя робототехника под управлением нейросетей может реализовать один из главных военных принципов китайского мыслителя Сунь Цзы: "Увидьте себя и врага, и вы выиграете тысячи битв".