Твердотельные батареи усилят любую военную технику: эксперт объяснил, чем они лучше

Без новых технологий в аккумуляторах тяжело представить развитие беспилотников, автономных систем и любой военной техники, где требуется безопасное хранение энергии, отмечает эксперт Андре Де Бонис.

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Все больше и больше технологических компаний в своих решениях для хранения энергии опираются на твердотельные аккумуляторы, пишет в своем материале для Energy Portal эксперт Андре Де Бонис. Влияние твердотельных батарей на военное и оборонное применение все чаще становится предметом пристального интереса в оборонной промышленности.

В твердотельных батареях, в отличие от их аналогов с жидким электролитом (таких, как литий-ионные батареи), используются твердые электролиты, что делает их более безопасными, эффективными и долговечными. Эти характеристики имеют первостепенное значение в военных и оборонных продуктах, где надежность, безопасность и долговечность имеют решающее значение.

Так же надежность и энергоемкость таких аккумуляторов критически важна для развития отдельных сегментов военной техники. Например, улучшенная плотность энергии твердотельных батарей может значительно увеличить дальность действия беспилотников или наземных автономных систем (UGV). Это дало бы значительное преимущество в миссиях по наблюдению и разведке, позволяя увеличить время полета или передвижения и расширить возможности сбора данных, считает эксперт.

Кроме того, компактный размер и малый вес твердотельных батарей могут привести к созданию более обтекаемой и портативной военной техники, отмечает Андре Де Бонис. Это не только улучшит мобильность войск, но и уменьшит логистические проблемы, связанные с транспортировкой тяжелого оборудования и припасов.

Проивзодители активно работают над созданием твердотельных аккумуляторов Фото: Solid Power

Но твердотельные аккумуляторы обязательно найдут свое применение не только в военной, но и в космической сфере. Например, в области исследования космоса эти батареи могут стать надежным источником питания для спутников и других космических аппаратов. Их высокая плотность энергии и долгий срок службы делают их хорошо подходящими для суровых условий вселенной.

Однако, несмотря на многочисленные преимущества, применение твердотельных батарей в военных целях не обходится без проблем. Технология все еще находится в зачаточном состоянии, и есть препятствия, которые необходимо преодолеть с точки зрения масштабируемости и экономической эффективности. Но однозначно можно сказать, что именно за таким типом батарей будущее, считает эксперт.

Ранее Фокус писал, что ученые нашли способ улучшить литий-металлические батареи. Ключом к безопасным и производительным аккумуляторам для гаджетов или электротранспорта станут особые электролиты с высокой энтропией.

Так же, китайские исследователи разработали технологию, которая продлит жизнь литий-металлическим аккумуляторам. С помощью необычной соли их можно сделать мощнее и безопаснее.