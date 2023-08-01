Твердотільні батареї посилять будь-яку військову техніку: експерт пояснив, чим вони кращі

Без нових технологій в акумуляторах важко уявити розвиток безпілотників, автономних систем і будь-якої військової техніки, де потрібне безпечне зберігання енергії, зазначає експерт Андре Де Боніс.

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Дедалі більше технологічних компаній у своїх рішеннях для зберігання енергії спираються на твердотільні акумулятори, пише у своєму матеріалі для Energy Portal експерт Андре Де Боніс. Вплив твердотільних батарей на військове та оборонне застосування все частіше стає предметом пильного інтересу в оборонній промисловості.

У твердотільних батареях, на відміну від їхніх аналогів з рідким електролітом (таких, як літій-іонні батареї), використовуються тверді електроліти, що робить їх безпечнішими, ефективнішими та довговічнішими. Ці характеристики мають першорядне значення у військових і оборонних продуктах, де надійність, безпека і довговічність мають вирішальне значення.

Так само надійність та енергоємність таких акумуляторів критично важлива для розвитку окремих сегментів військової техніки. Наприклад, поліпшена щільність енергії твердотільних батарей може значно збільшити дальність дії безпілотників або наземних автономних систем (UGV). Це дало б значну перевагу в місіях зі спостереження та розвідки, даючи змогу збільшити час польоту або пересування і розширити можливості збору даних, вважає експерт.

Крім того, компактний розмір і мала вага твердотільних батарей можуть призвести до створення більш обтічної та портативної військової техніки, зазначає Андре Де Боніс. Це не тільки поліпшить мобільність військ, а й зменшить логістичні проблеми, пов'язані з транспортуванням важкого обладнання та припасів.

Проівзодники активно працюють над створенням твердотільних акумуляторів Фото: Solid Power

Але твердотільні акумулятори обов'язково знайдуть своє застосування не тільки у військовій, а й у космічній сфері. Наприклад, у галузі дослідження космосу ці батареї можуть стати надійним джерелом живлення для супутників та інших космічних апаратів. Їхня висока щільність енергії і довгий термін служби роблять їх добре придатними для суворих умов всесвіту.

Однак, незважаючи на численні переваги, застосування твердотільних батарей у військових цілях не обходиться без проблем. Технологія все ще перебуває в зародковому стані, і є перешкоди, які необхідно подолати з точки зору масштабованості та економічної ефективності. Але однозначно можна сказати, що саме за таким типом батарей майбутнє, вважає експерт.

Раніше Фокус писав, що вчені знайшли спосіб поліпшити літій-металеві батареї. Ключем до безпечних і продуктивних акумуляторів для гаджетів або електротранспорту стануть особливі електроліти з високою ентропією.

Так само китайські дослідники розробили технологію, яка продовжить життя літій-металевим акумуляторам. За допомогою незвичайної солі їх можна зробити потужнішими і безпечнішими.