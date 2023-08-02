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Ночные атаки дронами Shahed: эксперты предупредили о новой угрозе для Украины

Shahed-136, дрон, БПЛА
Фото: Министерство обороны Украины | Россия снова атаковала Украину иранскими дронами-камикадзе Shahed

РФ впервые запустила дроны сразу с трех разных площадок. ВСУ могут использовать это в свою пользу, считают аналитики.

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В ночь на 2 августа российские войска совершили новую массированную атаку ударными дронами Shahed-136 и Shahed-131 по Украине. Аналитики издания Defence Express нашли свидетельства того, что оккупанты меняют тактику запусков таких дронов.

Согласно сводке Командования Воздушных сил ВСУ, ночью 2 августа украинским войскам удалось сбить 23 дрона Shahed, а глава Киевской городской военной администрации Сергей Попко добавил: 10 из них уничтожили над Киевом. Предполагается, что главными целями Росии на этот раз стала столица Украины и портовая инфраструктура в Одесской области.

Defence Express обратило внимание, что атака отличается от предыдущих районами, откуда россияне запустили Shahed. По данным Командования ВС ВСУ, на этот раз дроны-камикадзе прилетели с трех направлений: Курск, мыс Чауда в Крыму и Приморско-Ахтарск на берегу Азовского моря. Каждая из этих локаций уже использовалась ВС РФ для пусков, но обычно упоминались один или два района, но не три сразу.

Shahed, карта, мапа Fullscreen
Карта с местами запуска дронов Shahed в ночь на 2 августа
Фото: Defence Express

К примеру, 19 июля армия России запустила беспилотники Shahed c Чауды и Приморско-Ахтарска, а 13 июля: из Курской области и Приморско-Ахтарска. Аналитики предполагают, что ранее оккупанты ограничивались двумя площадками из-за нехватки специалистов, способных подхотовить технику к атакам. Украине необходимо готовиться к запуску Shahed одновременно из нескольких разных мест, а это усложнит силам ПВО отражение воздушных ударов.

В то же время, по мнению авторов, применение Shahed-136 требует достаточно сложной наземной инфраструктуры, поэтому россияне запускают их из одних и тех же мест. Вероятно, это позволит украинской армии наносить результативные удары по дислокации специалистов-операторов и объектам этой самой инфраструктуры.

2 августа ГСЧС показала последствия ударов Shahed по Киеву. Обломки сбитых дронов-камикадзе упали в трех районах столицы: Соломенском, Голосеевском и Святошинском.

Писали также, что в июле Россия применили новую тактику ударов дронами Shahed. Перед атаками целей они начали кружить в небе, выискивая бреши в украинской системе ПВО.