Россияне применили новую тактику ударов дронами Shahed: чего и как они добиваются

Вместо того чтобы сразу лететь к своим целям, дроны кружат над Киевом и другими регионами Украины. По мнению Сергея Бескрестнова, для этого россиянам нужны гражданские модемы Iridium и предатели в ВСУ.

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В ночь на 25 июля россияне применили необычную тактику применения иранских дронов-камикадзе Shahed. Об этом украинский военный специалист по связи, радиоэлектронной борьбе и разведке Сергей Бескрестнов с позывным "Флэш" рассказал на своей странице в Facebook.

Странные полеты дронов Shahed

По информации эксперта, во время налета беспилотники Shahed не сразу атаковали цели, а "кружили" вокруг Киева и над другими областями Украины. Сергей Бескрестнов напомнил, что такие дальнобойные дроны не управляются операторами вручную, а летят по заранее определенным координатам, то есть, "круги" были заранее спланированы и запрограммированы оккупантами.

"Такие маневры — это или просто выматывание, или прощупывание ПВО, — предположил эксперт. — Если такие маневры — это прощупывание, то обычно дальше следует ракетный удар. Иначе актуальность прощупывания быстро устаревает. Если удара нет, то задача у "кругов" была потратить ракеты нашей ПВО. Наш противник, к сожалению, учится и применяет все новые тактики".

Как отметил Бескрестнов, чтобы российские военные могли понять, где дроны Shahed могут свободно пролететь, а где их сбивает противовоздушная оборона, им необходима одна из следующих вещей: модем Iridium на борту или данные системы "Вираж".

Спутниковая связь Iridium: зачем нужна дронам Shahed

Издание Defence Express еще в 2022 году писало, что эксперты обнаружили в блоке управления полетом БПЛА Shahed-131 функцию подключения к блоку с сетью коммерческой спутниковой связи Iridium. Самого блока внутри дрона не оказалось, но платы с модемами свободно продаются на гражданском рынке. Технология позволяет получать с дрона телеметрию и менять план полета в онлайн-режиме.

Плата связи из дрона-камикадзе Shahed 136 Фото: Defence Express

В марте 2023 года Сергей Бескрестнов обратил внимание, что дроны Shahed начали излучать загадочные сигналы во время полета над Украиной. Диапазон частот соответствует сигналам спутниковой сети Iridium, поэтому эксперт предположил — россияне установили на БПЛА соответствующий модем. Тогда Сергей не стал разглашать, как именно оккупанты могут применять такую технологию.

Стоит отметить, что штаб-квартира компании Iridium расположена в США, но она оказывает услуги РФ. К примеру, летом 2022 года правительство РФ сообщило, что компания разрешила использовать свои частоты связи на территории России еще 10 лет.

Система "Вираж": как предатели сливают данные

"Вираж-Планшет" — это объединенная система управления, в которую входят технологии для обнаружения воздушных угроз. Как сообщал в Facebook фонд "Повернись живим", она действует в Украине еще с 2012 года.

Фотография системы "Вираж-Планшет"

Волонтер Марина Комарова в 2016 году писала, что разработчики ПО предложили военным новую систему оповещения от командира взвода до командира боевой машины или зенитного расчета с помощью радиомодемов типа "Рута-ДМ_2400 мод А", которые передают данные на планшеты. По ее словам, на тот момент система "Вираж" уже прошла полевые испытания.

В марте 2023 года спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат обратил внимание, что в Telegram-каналах начали часто появляться скриншоты из системы "Вираж-планшет". На них отображены ракеты и БПЛА, которые видят украинские войска ПВО. По словам Игната, благодаря этим данным оккупанты могут видеть слепые зоны в украинской системе обороны.

Скриншоты из системы "Вираж-Планшет" в российском Telegram-канале Фото: Скриншот

В эфире телеканала "Киев 24" Сергей Бескрестнов объяснил, что в Украине многие военные имеют доступ к системе "Вираж-Планшет", и некоторые из них могут умышленно сливать секретную информацию, а затем она попадает в СМИ. 20 июля эксперт обратил внимание на появление таких скриншотов в пророссийских Telegram-каналах и призвал найти источник утечки, позже он написал, будто одного из "предателей" отыскали силовики.

"Если это был бы одноразовый прецедент: кто-то отправил родственнику своему похвастаться, что у него есть такая система, то это полбеды. А тут третьи сутки подряд с интервалом в несколько часов кто-то передает русским информацию, поэтому мы говорим о банальном предательстве. Кто-то допускает эту утечку… Я думаю, это один человек", — высказался Флэш.

Руководитель российской некоммерческой организации "Центр развития транспортных технологий" Алексей Рогозин сравнил "Вираж-Планшет" с сервисом Flightradar, показывающим перемещения самолетов, но в этом случае система показывает только местоположение российской пилотируемой авиации и беспилотников. По его данным, система собирает данные как от разведывательных служб Украины и НАТО, так и гражданских источников, например, камер наблюдения.

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