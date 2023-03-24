Запуск ракет РФ: хто зливає каналам скриншоти з радарів та що можна публікувати в пабліках, — ЗСУ

Речник командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат розказав в коментарі Фокусу, чому військові проти оприлюднення даних із системи "Віраж-планшет", та яку конкретно інформацію не можна публікувати в ТГ.

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У середу, 22 березня, спікер командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат в ефірі національного телемарафону попередив адміністраторів Telegram-каналів, які повідомляють про рух ворожих ракет та дронів в режимі реального часу, про притягнення до кримінальної відповідальності за розголошення таких даних.

"Хотів би зазначити, що найближчим часом, можливо, будуть прийняті серйозні рішення щодо цього, можливо навіть будуть відкриватися якісь і кримінальні справи, якщо буде для цього є підстава. Тому що деякі телеграм-канали в режимі реального часу подають інформацію про рух БПЛА і ракет, є скриншот з системи "Віраж планшет", як вони їх отримують це ще окрема розмова", — заявив речник ПС ЗСУ.

В коментарі Фокусу Ігнат детально розказав, яку конкретно інформацію можна та не можна оприлюднювати в неофіційних Telegram-каналах.

Про запуск — можна, скриншот — ні

"Про що йде мова? Є система "Віраж-планшет" з інформацією про повітряну ситуацію всередині Україні та за її межами, тобто це те, що бачать наші радіолокаційні системи в режимі реального часу. І от починається російський обстріл, пабліки, відповідно, пишуть: відбувається, наприклад, ракетна атака з півдня, чи атака з кораблів, чи атака зі стратегічної авіації, або атака дронів. З такою інформацією жодних проблем немає, це означає, що всім треба приготуватися і перейти в укриття. Але в Telegram-каналах почали чим далі, тим більше деталізовувати ці дані, використовуючи скриншоти з "Віраж-планшет", — коментує Ігнат.

Він пояснює, що адміністратори деяких пабліків стали інформувати про те, де українські військові бачать російські ракети/дроні, а де вони пропадають з радіолокаційних систем. Тим самим оприлюднюється інформація про слабкі місця української ППО.

Як це працює на практиці: паблік пише, що конкретно в цій точці в умовно 22.41 радіолокаційно ракет/дронів не спостерігається, а о 23.50 — вони зʼявляються в іншій точці. Таким чином, є зона в 100-150 км, де дрони чи ракети пройшли не поміченими.

"Хіба нормально "годувати" ворога такою інформацією в режимі реального часу?" — обурюється спікер ПС ЗСУ.

За його словами, ворог радо використовує для нападів всю інформацію, яку може отримати в будь-який спосіб — із повітря, із супутників або через розвідників, так само можуть стати корисними для росіян і дані з українських соцмереж.

При цьому речник уточнює, що пабліки можуть публікувати інформацію про запуск ракет/дронів, а також про загальний напрям їх польоту. Це допомагає українцям оцінити ризики, і не несе шкоди для військових.

Дані "Віраж-планшет": звідки пабліки беруть інформацію

Ігнат підкреслює, що сьогодні є проблема витоку інформації, яку передають адміністраторам пабліків. За його словами, дані й скриншоти може передавати безпосередньо хтось з українських військових.

"Ця інформація є на всіх пунктах управління. Вони бачать, що і куди летить. Для чого це потрібно? Щоб можна було відповідно відреагувати на ситуацію і застосувати засоби ППО. Тому що засоби ППО є не тільки в Повітряних силах, а в усіх силах оборони. Виходить, що військових, які володіють цією інформацією, дуже багато. Тому десь хтось видає", — додав він.

Ігнат припускає, що людям, яку передають таку інформацію, пабліки можуть платити гроші. До того ж деякі Telegram-канали можуть вести безпосередньо самі військові.

Соцмережі відреагували мемами: що каже про це Ігнат?

Заява Юрія Ігната обурила багатьох підписників популярних Telegram-каналів. Люди почали продукувати меми та стікери, висловлюючи таким чином свою незгоду з так званою "забороною" на оприлюднення інформація щодо російських обстрілів [в командуванні ПС ЗСУ наголошують, що нічого заборонити не можуть, а речник лише попередив адміністраторів про можливу кримінальну відповідальність за це, чим в майбутньому будуть займатись правоохоронні органи, а не військові].

Юрій Ігнат до штампування мемів про нього ставиться спокійно. За його словами, для нього було головним — донести інформацію до пабліків.

"Я зробив те, що мав зробити. Вони просто відчули, що в них може зменшиться кількість підписників, і буде менше грошей, ото вони й намагаються мені "помститись. Я це переживу", — коментує він.

Ніхто не буде "викручувати руки" адміністраторам пабліків, наголосив речник, але всю інформацію треба публікувати так, щоб не зашкодити силам повітряної оборони України і, власне, самім українцям, які можуть розплатитись власним життям через поширення чутливих даних.

"Зрозуміло, що українці хочуть мати більше інформації про загрозу російських обстрілів, але не можна аж так її деталізувати", — наголошує спікер командування.

Нагадаємо, 24 березня в ефірі телемарафону речник командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат поділився нюансами роботи мобільних ППО у нічний час доби. За його словами, робота мобільних груп протиповітряної оборони значно ускладнюється з настанням ночі. Їм важче помітити ціль у повітрі, якщо не буде радара. Велику ефективність вони демонструють вдень.