Запуск ракет РФ: кто сливает каналам скриншоты с радаров и что можно публиковать в пабликах, — ВСУ

Спикер командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат рассказал в комментарии Фокусу, почему военные против обнародования данных из системы "Вираж-планшет", и какую конкретно информацию нельзя публиковать в ТГ.

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В среду, 22 марта, спикер командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат в эфире национального телемарафона предупредил администраторов Telegram-каналов, сообщающих о движении вражеских ракет и дронов в режиме реального времени, о привлечении к уголовной ответственности за разглашение таких данных.

"Хотел бы отметить, что в ближайшее время, возможно, будут приняты серьезные решения по этому поводу, возможно даже будут открываться какие-то и уголовные дела, если будет для этого основание. Потому что некоторые телеграм-каналы в режиме реального времени представляют информацию о движении БПЛА и ракет, есть скриншоты из системы "Вираж планшет", как они их получают это еще отдельный разговор", — заявил представитель ВС ВСУ.

В комментарии Фокусу Игнат подробно рассказал, какую именно информацию можно и нельзя публиковать в неофициальных Telegram-каналах.

О запуске – можно, скриншот – нет

"О чем идет речь? Есть система "Вираж-планшет" с информацией о воздушной обстановке внутри Украины и за ее пределами, то есть это то, что видят наши радиолокационные системы в режиме реального времени. И вот начинается российский обстрел, паблики, соответственно, пишут: идет, например, ракетная атака с юга, или атака с кораблей, или атака со стратегической авиации, или атака дронов. С такой информацией никаких проблем нет, это значит, что всем надо приготовиться и перейти в укрытие. Но чем дальше, тем больше они стали детализировать эти данные, используя скриншоты из "Вираж-планшет", — комментирует Игнат.

Он объясняет, что администраторы некоторых пабликов стали информировать о том, где украинские военные видят российские ракеты/дроны, где они пропадают из радиолокационных систем. Тем самым становится доступной информация о слабых местах украинского ПВО.

Как это работает на практике: паблик пишет, что именно в этой точке в условно 22.41 радиолокационно ракет/дронов не наблюдается, а в 23.50 – они появляются уже в другой точке. Таким образом, есть зона в 100-150 км, где дроны или ракеты прошли незамеченными.

"Разве нормально "кормить" врага такой информацией в режиме реального времени?" — возмущается спикер ВС ВСУ.

По его словам, враг использует для нападений всю информацию, которую может получить любым способом — с воздуха, со спутников или через разведчиков, так же могут оказаться полезными для россиян и данные из украинских соцсетей.

При этом спикер уточняет, что паблики могут публиковать информацию о запуске ракет/дронов, а также об общем направлении их полета. Это помогает украинцам оценить риски и не несет вреда для военных.

Данные "Вираж-планшет": откуда паблики берут информацию

Игнат подчеркивает, что сегодня есть проблема утечки информации, которую передают администраторам пабликов. По его словам, данные и скриншоты может передавать непосредственно кто-нибудь из украинских военных.

"Эта информация есть на всех пунктах управления. Они видят, что и куда летит. Для чего это нужно? Чтобы можно было соответственно отреагировать на эту ситуацию и применить средства ПВО. Потому что средства ПВО есть не только в Воздушных силах, а во всех силах обороны. Выходит, что военных, владеющих этой информацией, очень много. Поэтому где-то кто-то выдает", — добавил он.

Игнат предполагает, что людям, передающим такие данные, паблики могут платить деньги. К тому же, некоторые Telegram-каналы могут вести непосредственно сами военные.

Соцсети отреагировали мемами: что об этом говорит Игнат?

Заявление Юрия Игната возмутило многих подписчиков популярных Telegram-каналов. Люди начали продуцировать мемы и стикеры, выражая таким образом свое несогласие с так называемым "запретом" на обнародование информации о российских обстрелах [в командовании ПС ВСУ отмечают, что ничего запретить не могут, а спикер только предупредил администраторов о возможной уголовной ответственности за это, чем в будущем могут заниматься правоохранительные органы, а не военные].

Юрий Игнат к штамповке мемов о себе относится спокойно. По его словам, для него было главным донести информацию до пабликов.

"Я сделал то, что должен сделать. Они просто почувствовали, что у них может уменьшиться количество подписчиков, и будет меньше денег, вот они и пытаются мне "отомстить. Я это переживу", — комментирует он.

Никто не будет "выкручивать руки" администраторам пабликов, подчеркнул спикер, но всю информацию нужно публиковать так, чтобы не повредить силам воздушной обороны Украины и, собственно, самим украинцам, которые могут расплатиться жизнью из-за распространения чувствительных данных.

"Понятно, что украинцы хотят иметь больше информации об угрозе российских обстрелов, но нельзя так ее детализировать", — отмечает спикер командования.

Напомним, 24 марта в эфире телемарафона спикер командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат поделился нюансами работы мобильных ПВО в ночное время суток. По его словам, работа мобильных групп противовоздушной обороны значительно усложняется с наступлением ночи. Им труднее заметить цель в воздухе, если не будет радара. Большую эффективность они показывают днем.