"Надо цель видеть": в Воздушных силах рассказали, как повышают ночью эффективность ПВО (видео)

В темное время суток при отсутствии радара, по словам спикера Командования Юрия Игната, заметить цель в воздухе будет значительно труднее, однако выйти из ситуации можно при помощи ЗРК и истребителей.

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Спикер командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат поделился нюансами работы мобильных ПВО в ночное время суток. О том, почему цели становится сбивать труднее он рассказал в эфире телемарафона в пятницу, 24 марта.

По его словам, работа мобильных групп противовоздушной обороны значительно усложняется с приходом ночи. Им труднее заметить цель в воздухе, если не будет радара. Большую эффективность они показывают днем.

Именно поэтому, как отмечает спикер ВС ВСУ, ночью ракеты, БПЛА и другие цели сбиваются при помощи средств, у которых есть радиолокационная привязка к цели — радары.

В частности речь идет о ЗРК или истребителях. Они прекрасно справляются с поставленными задачами.

"Мобильные огневые группы вооружены и зенитными пушками и многокалиберными пулеметами, ПЗРК, но надо цель видеть. Ночью эта работа усложняется. Да, есть прожекторы и определенные средства для выявления целей. Однако не все так просто и дальность поражения вышеупомянутого вооружения достаточно не достаточно. Это и усложняет работу мобильных ПВО ночью и в условиях плохой видимости", — рассказал Юрий Игнат.

Напомним, 22 марта журналисты CNN писали, что бойцы ВСУ в США приятно отличились и освоили ПВО Patriot раньше срока. Благодаря профессиональным навыкам украинских защитников, как отмечают журналисты, системы ПВО отправят Киеву намного раньше. Также бойцам ВСУ предоставили дополнительную интенсивную подготовку, которая не всегда доступна даже американским солдатам.