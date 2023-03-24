"Треба ціль бачити": у Повітряних силах розповіли, як підвищують уночі ефективність ППО (відео)

У темний час доби за відсутності радара, за словами речника Командування Юрія Ігната, помітити ціль у повітрі буде значно важче, однак вийти із ситуації можна за допомогою ЗРК і винищувачів.

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Речник командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат поділився нюансами роботи мобільних ППО у нічний час доби. Про те, чому цілі стає збивати важче, він розповів в ефірі телемарафону в п'ятницю, 24 березня.

За його словами, робота мобільних груп протиповітряної оборони значно ускладнюється з настанням ночі. Їм важче помітити ціль у повітрі, якщо не буде радара. Велику ефективність вони демонструють вдень.

Саме тому, як зазначає речник ПС ЗСУ, вночі ракети, БПЛА та інші цілі збиваються за допомогою засобів, у яких є радіолокаційна прив'язка до цілі — радари.

Зокрема йдеться про ЗРК або винищувачі. Вони чудово справляються з поставленими завданнями.

"Мобільні вогневі групи озброєні і зенітними гарматами, і багатокаліберними кулеметами, ПЗРК, але треба ціль бачити. Вночі ця робота ускладнюється. Так, є прожектори і певні засоби для виявлення цілей. Однак не все так просто і дальність ураження вищезгаданого озброєння є досить невеликою. Це й ускладнює роботу мобільних засобів ППО вночі та в умовах поганої видимості", — розповів Юрій Ігнат.

Нагадаємо, 22 березня журналісти CNN писали, що бійці ЗСУ в США приємно відзначилися і освоїли ППО Patriot раніше терміну. Завдяки професійним навичкам українських захисників, як зазначають журналісти, системи ППО відправлять Києву набагато раніше. Також бійцям ЗСУ надали додаткову інтенсивну підготовку, яка не завжди доступна навіть американським солдатам.