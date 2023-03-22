"Преступление против Украины": в ВС ВСУ обвинили телеграм-каналы в работе на врага (видео)

По словам спикера ведомства Юрия Игната, готовятся серьезные решение и уголовные производства в отношении администраторов телеграм-каналов, которые публикуют детализированную информацию о месте и времени полета ракет и БПЛА.

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Спикер командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат заявил, что администраторов телеграм-каналов, которые сообщают о движении вражеских ракет и дронов, могут привлечь к уголовной ответственности. Об этом спикер ведомства заявил в среду, 22 марта, в эфире национального телемарафона.

"Вы видите какое количество телеграм-каналов создано на сегодня. Кто их контролирует — это чрезвычайно важный вопрос и по состоянию на сейчас он требует особенного контроля. Я не говорю про официальные телеграм-каналы руководителей и т.д., а те, которые у нас сегодня информируют о движении тех же ракет, "шахедов" и т.д. Кстати, хотел бы отметить, что в ближайшее временя, возможно, будут приняты серьезные решения касательно этого. Возможно даже будут открываться какие-то и уголовные дела, если будет для этого основание", — заявил спикер ВС ВСУ.

По словам Игната, телеграм-каналы, которые сообщают детальную информацию и публикуют скриншоты, в том числе, радаров, помогают врагу выявить слабые места в украинской противовоздушной обороне.

"Некоторые телеграм-каналы в режиме реального времени подают информацию про движение БПЛА или ракет. Есть скриншоты с системы "Вираж планшет", как они это получают — это отдельный разговор. На этих скриншотах указывается время и место пребывания БПЛА или исчезновение БПЛА с радаров. Прямым текстом написано: "радиолокационно мы их не замечаем на таком-то направлении", — отметил Юрий Игнат.

Спикер ведомства обратился к администраторам таких каналов и предложил им задуматься о том, к чему приводит их деятельность.

"Я хочу обратиться с просьбой и, наверное, предупредить тех администраторов, которые ведут эти странички о том, что это преступление против Украины. Это информирование врага касательно маршрута движения этих ракет. Будут приниматься все меры, материалы уже переданы в определенные органы. Я думаю, что каждый должен понимать, осознанно или нет он это делает, для того, чтобы увеличить себе аудиторию, подписку, "хайпануть" и т.д. Это все приводит к тому, что враг имеет информацию при планировании следующих ударов, где у нас есть слабые места", — отметил Игнат.

При этом в Воздушных силах подчеркивают, что можно информировать население без детализации информации, а лучше всего доверять только официальным источникам информации.

Обстрелы городов Украины 21 и 22 марта

Напомним, 22 марта оккупационные войска Российской Федерации обстреляли город Запорожье. Одна из вражеских ракет попала в многоэтажку. Предварительно известно о 18 пострадавших.

Ранее, в ночь на 22 марта, агрессор атаковал Украину с помощью ударных БПЛА Shahed. В результате попадания иранского дрона-"камикадзе" в здание общежития в Киевской области трое человек погибло и еще 7 получили сильные травмы.

Днем ранее, вечером 21 марта, в Одессе прозвучала серия взрывов. Одесская районная военная администрация сообщила, что российские военные выпустили по Одессе с моря ракеты из истребителей Су-35. Из-за ракетного обстрела ВС РФ пострадало общежитие послушников одного из монастырей УПЦ МП.