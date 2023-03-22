"Злочин проти України": у ЗС ЗСУ звинуватили телеграм-канали у роботі на ворога (відео)

За словами спікера відомства Юрія Ігната, готуються серйозні рішення та кримінальні провадження щодо адміністраторів телеграм-каналів, які публікують деталізовану інформацію про місце та час польоту ракет і БПЛА.

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Спікер командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат заявив, що адміністраторів телеграм-каналів, які повідомляють про рух ворожих ракет та дронів, можуть притягнути до кримінальної відповідальності. Про це речник відомства заявив у середу, 22 березня, в ефірі національного телемарафону.

"Ви бачите яку кількість телеграм-каналів створено на сьогодні. Хто їх контролює — це надзвичайно важливе питання і станом на сьогодні він потребує особливого контролю. Я не говорю про офіційні телеграм-канали керівників тощо, а ті, які мають нас сьогодні інформують про рух тих самих ракет, "шахедів" тощо. До речі, хотів би зазначити, що найближчим часом, можливо, будуть прийняті серйозні рішення щодо цього, можливо навіть будуть відкриватися якісь і кримінальні справи, якщо буде для цього є підстава", — заявив спікер ПС ЗСУ.

За словами Ігната, телеграм-канали, які повідомляють детальну інформацію та публікують скріншоти, зокрема радарів, допомагають ворогові виявити слабкі місця в українській протиповітряній обороні.

"Деякі телеграм-канали в режимі реального часу подають інформацію про рух БПЛА або ракет. Є скріншоти із системи "Віраж планшет", як вони це отримують — це окрема розмова. На цих скріншотах вказується час та місце перебування БПЛА або зникнення БПЛА з радарів". Прямим текстом написано: "Радіолокаційно ми їх не помічаємо на такому напрямку", — зазначив Юрій Ігнат.

Спікер відомства звернувся до адміністраторів таких каналів та запропонував їм задуматися про те, до чого призводить їхня діяльність.

"Я хочу звернутися з проханням і, напевно, попередити тих адміністраторів, які ведуть ці сторінки про те, що це злочин проти України. Це інформування ворога щодо маршруту руху цих ракет. Вживатимуть усіх заходів, матеріали вже передані до певних органів. Я думаю, що кожен повинен розуміти, усвідомлено чи ні він це робить, для того, щоб збільшити собі аудиторію, підписку, "хайпанути" тощо. Це все призводить до того, що ворог має інформацію при плануванні наступних ударів, де у нас є слабкі місця", — зазначив Ігнат.

При цьому у Повітряних силах наголошують, що можна інформувати населення без деталізації інформації, а найкраще довіряти лише офіційним джерелам інформації.

Обстріли міст України 21 та 22 березня

Нагадаємо, 22 березня окупаційні війська Російської Федерації обстріляли місто Запоріжжя. Одна з ворожих ракет поцілила у багатоповерхівку. Попередньо відомо про 18 постраждалих.

Раніше, в ніч проти 22 березня, агресор атакував Україну за допомогою ударних БПЛА Shahed. Внаслідок влучення іранського дрону-"камікадзе" в будівлю гуртожитку в Київській області троє людей загинуло та ще 7 отримали сильні травми.

На день раніше, ввечері 21 березня, в Одесі пролунала серія вибухів. Одеська районна військова адміністрація повідомила, що російські військові випустили по Одесі з моря ракети з винищувачів Су-35. Через ракетний обстріл ЗС РФ постраждав гуртожиток послушників одного з монастирів УПЦ МП.