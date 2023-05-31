"Секретная система" помогает ВСУ получать сведения о российских дронах и самолетах

Сын экс-главы "Роскосмоса", Алексей Рогозин, заявил, что ВСУ имеют особый источник ситуационной осведомленности о воздушной обстановке.

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В своем телеграм-канале сын бывшего топ-менеджера "Роскосмоса" Дмитря Рогозина, Алексей, сообщил, что украинская цифровая система "Вираж-Планшет" является ценным источником информации для ВСУ.

По словам Рогозина-младшего, ВСУ решили собирать данные о российской авиации с помощью народа.

"Как модернизировать систему защиты воздушного пространства так, чтобы она помогла радикально сократить время передачи информации и принятия решений относительно беспилотников и авиации противника? ВСУ приняло решение оцифровать все данные и сделать сбор данных общим, народным делом", — написал он.

В качестве "доказательства" он привел скриншот из "Вираж-Планшет" — геоинформационной системы Воздушных сил. Данное фото было опубликовано многими СМИ. На скрине отмечены объекты — российские самолеты и ракеты, выпущенные в сторону Украины 24 февраля 2022 года.

Скриншот карты из системы "Вираж-Планшет"

Сын Рогозина сообщает, что о "Вираж-Планшет" практически не найти информацию в сети, но тут же ссылается на некоторую "имеющуюся информацию" и говорит, что данная система "является основным источником ситуационной осведомленности о воздушной обстановке". Также он сравнил систему "Вираж-Планшет" с сервисом Flightradar и добавил, что украинская разработка показывает данные только о "российской пилотируемой и беспилотной авиации, включая маршруты полетов".

"Именно из этой системы Вооруженные Силы Украины получают сведения", — подчеркнул он.

Алексей Рогозин не забыл добавить, что "Вираж-Планшет" "собирает данные не только от различных видов разведывательных служб Украины и НАТО, но и из "гражданских" источников типа видеокамер, фотофиксации на смартфоны и установленных на гражданских объектах антенн". По его словам, данный сервис "пытается превратить Украину в одну большую распределенную антенну" и "позволяет не включать РЛС-комплексы до последнего момента, что снижает эффективность российских противорадиолокационных ракет". Откуда у него эта информация, он не объяснил.

Рогозин-младший предложил учесть "этот опыт" "ради снижения потерь российской авиационной техники и исключения пролетов беспилотников противника" на территорию РФ.

Ранее Фокус сообщал об информации, предоставленной системой "Вираж-Планшет".