"Исторический кадр": как выглядело воздушное пространство Украины в день вторжения (фото)

В первый день большой войны десятки российских самолетов находились вокруг Украины, они буквально окружали страну с трех сторон. Враг планировал подавить и уничтожить украинскую авиацию и средства ПВО.

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24 февраля 2022 года российская армия начала полномасштабное вторжение РФ в Украину. Теперь в сети опубликовали фотографию того, как выглядело вторжение с неба и воды.

На фото показана геоинформационная система Воздушных сил "Вираж-планшет". На ней видно, сколько российских самолетов находилось в воздухе вокруг Украины, а также запущенные ракеты. Первоначальный план ВКС РФ предполагал ракетным ударом парализовать украинскую армию и сковать противовоздушную оборону. Однако благодаря рассредоточению украинских самолетов и средств ПВО, этого удалось избежать.

[ + – ] Актиность вражеской авиации над Украиной

Кроме этого OSINT-аналитик опубликовал выход двух кораблей "Карпаты" и "RYSY" из Одессы. Ход кораблей начался в 11 утра, когда войска РФ уже как минимум 6 часов вели полномасштабное наступление.

[ + – ] Выход корабля RYSY из порта Одессы

В ночь с 23 на 24 февраля, а также уже днем 24 февраля украинские и другие самолеты спешно покидали территорию Украины или поднимались в небо. Это удалось спасти авиацию Воздушных сил, а пассажирским компаниям вывезти свои воздушные судна из-под удара.

Напомним, Фокус подготовил список всех ключевых и важных событий российско-украинской войны.

24 февраля глава ГПСУ Сергей Дейнеко заявил, что если враг попробует зайти со стороны Беларуси, то они там и останутся. Украина готова к таким действиям.