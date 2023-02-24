Если попробуют зайти — тут и останутся, — глава ГПСУ о вторжении из Беларуси

Руководитель Госпогранслужбы Украины Сергей Дейненко не может дать гарантии того, что нового наступления с белорусской территории не будет.

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Фортификационные сооружения, построенные украинской стороной на границе с Беларусью в течение последнего года, не смогут полностью остановить врага в случае повторного масштабного наступления. Об этом рассказал глава Государственной пограничной службы Украины генерал-майор Сергей Дейнеко в интервью изданию "Украинская правда", опубликованном в пятницу, 24 февраля.

Комментируя вероятность нового наступления с белорусской территории, глава ГПСУ заявил, что по состоянию на сегодняшний день такой угрозы он не видит. При этом Дейнеко подчеркнул, что не может дать гарантий, что этого не произойдет.

"Если вы попросите дать гарантию, что этого не произойдет, я не могу. Потому что я не понимаю, что будет через две недели", — объяснил он.

Как говорит генерал-майор, за ближайшие две недели ситуация может измениться. И если он в этот период убедится, что такой план у врага действительно есть, увидит соответствующие карты или документы, полученные разведкой, то доложит высшему военно-политическому руководству об этом.

Тем не менее в настоящее время у врага нет достаточного ресурса на территории Беларуси для такого наступления, уверен глава украинских пограничников.

Как отмечает Дейнеко, созданные фортификационные сооружения не смогут полностью остановить вражеские силы в случае наступления, однако смогут их задержать. С этой целью их и строили, объясняет он.

"Когда враг подойдет к нашим фортификационным сооружениям и будет вынужден провести соответствующую работу, мы сможем наносить по нему удары и срывать его планы", — прокомментировал генерал-майор.

В любом случае, украинские силы сегодня гораздо лучше готовы к наступлению, чем это было год назад, добавил он.

[ + – ] Весь прошедший год российские и белорусские военные проходили боевое слаживание Фото: РИА Новости

Наступление с Беларуси как отвлекающий маневр

Россияне могут наступать с территории Беларуси в качестве отвлекающего маневра, также говорит Дейнеко.

"Все их учения, обучение авиации — это демонстрационные действия для того, чтобы мы удерживали наши резервы здесь, на северной границе, и не могли их переместить на восточный фронт", — подчеркивает глава ГПСУ.

Напомним, Владимир Зеленский заявил в интервью BBC, опубликованном 23 февраля, что Путин до сих пор мечтает захватить Киев. Украинская столица нужна российским оккупантам для того, что лишить государства суверенитета.