Якщо спробують зайти — то й залишаться, — голова ДПСУ про вторгнення з Білорусі

Керівник Держприкордонслужби України Сергій Дейненко не може дати гарантії, що нового наступу з білоруської території не буде.

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Фортифікаційні споруди, збудовані українською стороною на кордоні з Білоруссю протягом останнього року, не зможуть повністю зупинити ворога у разі повторного масштабного настання. Про це розповів голова Державної прикордонної служби України генерал-майор Сергій Дейнеко в інтерв'ю "Українській правді", опублікованому в п'ятницю, 24 лютого.

Коментуючи можливість нового наступу з білоруської території, глава ДПСУ заявив, що станом на сьогодні такої загрози він не бачить. При цьому Дейнеко наголосив, що не може дати гарантій, що цього не станеться.

"Якщо ви попросите дати гарантію, що цього не станеться, я не можу. Тому що я не розумію, що буде за два тижні", — пояснив він.

Як каже генерал-майор, за найближчі два тижні ситуація може змінитись. І якщо він у цей період переконається, що такий план у ворога справді є, побачить відповідні карти чи документи, отримані розвідкою, то доповість про це вищому військово-політичному керівництву.

Проте нині ворог не має достатнього ресурсу на території Білорусі для такого наступу, упевнений глава українських прикордонників.

Як зазначає Дейнеко, створені фортифікаційні споруди не зможуть повністю зупинити ворожі сили у разі наступу, проте затримають їх. З цією метою їх і зводили, пояснює він.

"Коли ворог підійде до наших фортифікаційних споруд і буде змушений провести відповідну роботу, ми зможемо завдавати по ньому ударів та зривати його плани", — прокоментував генерал-майор.

У будь-якому разі, українські сили сьогодні набагато краще готові до наступу, аніж це було рік тому, додав він.

[ + – ] Весь минулий рік російські та білоруські військові проходили бойове злагодження Фото: РИА Новости

Наступ з Білорусі як відволікаючий маневр

Росіяни можуть наступати з території Білорусі як відволікаючий маневр, також каже Дейнеко.

"Усі їхні навчання, навчання авіації — це демонстраційні дії для того, щоб ми утримували наші резерви тут, на північному кордоні, і не могли їх перемістити на східний фронт", — наголошує голова ДПСУ.

Нагадаємо, Володимир Зеленський заявив в інтерв'ю ВВС, опублікованому 23 лютого, що Путін досі мріє захопити Київ. Українська столиця потрібна російським окупантам для того, щоб позбавити державу суверенітету.