"Їхні ідеї стосуються всієї України": Путін досі хоче захопити Київ, — Зеленський

За словами президента, підписання Мінських угод було помилкою. Такий варіант намагаються пропонувати й досі. До минулого року Україна справді хотіла йти шляхом діалогу, але це не спрацювало.

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Голова російської держави Володимир Путін та його оточення досі розраховують окупувати Київ. Про це президент України Володимир Зеленський заявив в інтерв'ю ВВС, опублікованому 23 лютого, напередодні річниці повномасштабного вторгнення РФ.

Зеленський вважає, що "ідеї, місія та надія" росіян стосується території всієї України. У Кремлі досі розраховують, що держава втратить свій суверенітет і знову перетвориться на колонію Росії. Але для цього їм потрібно захопити столицю.

"Думаю, всі зрозуміли: якщо ви не можете окупувати столицю, якщо ви не можете окупувати Київ, ви не можете окупувати Україну", — прокоментував президент.

Як вважає президент, навряд чи Росія розпочне новий наступ із території Білорусі.

"Я думаю, що Путін не готовий. І це буде велика помилка і для нього, і для Білорусі. Історична помилка. Тому що вони нас не окупують, адже вони вже не такі сильні, як були, і навіть тоді вони не змогли це зробити", — уточнив він.

За словами українського лідера, якщо білоруси вступлять до цієї війни, то це також буде втратою незалежності держави для них.

У той самий час, Зеленський не сумнівається у силі та стійкості українців. Відповівши на запитання про те, що таки трапиться, якщо Білорусь повномасштабно стане на бік Росії і приєднається до неї на полі бою, президент наголосив, що захисники продовжать обороняти країну та переможуть.

"Ми боротимемося. Ми боротимемося, ми витримаємо", — каже лідер України.

Як наголошує президент, росіяни історично приречені програвати, оскільки вони не мають цінностей.

Зеленський про Мінські угоди

Володимир Зеленський вважає, що підписання Мінських угод у лютому 2015 року було помилкою.

До 24 лютого минулого року Київ справді хотів йти шляхом мирних переговорів. Керівництво намагалося знайти спосіб деокупувати захоплені території без зброї.

"Ми прагнули діалогу, як і весь цивілізований світ", — говорить президент.

Проте навіть спроба заморозити конфлікт на своїй території ні до чого не призвела — бойові дії у Донецькій та Луганській областях тривали усі ці роки. Перемир'я діяли місяць-два, але не більше.

Сьогодні якісь територіальні компроміси лише послаблять Україну, наголошує лідер держави.

"Питання ж не в слові "компроміс" — чого його боятися? У нас мільйон компромісів у житті, вони щодня проходять. Питання — з ким? Компроміс з Путіним? Ні. Чому? Тому що немає віри. Діалог з ним? Ні. Чому? ? Немає віри", — пояснив свою позицію президент.

Нагадаємо, Фокус у своїй авторській статті писав про те, що після вторгнення вся влада в країні сконцентрувалася в одних руках – Володимира Зеленського. Ми проаналізували, які ризики у зв'язку з цим існують для демократії і чи це не є початком авторитаризму в Україні.