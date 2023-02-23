"Их идеи касаются всей Украины": Путин до сих пор хочет захватить Киев, — Зеленский

По словам президента, подписание Минских соглашений было ошибкой. Такой вариант пытаются предлагать и сейчас. До прошлого года Украина действительно хотела идти путем диалога, но это не сработало.

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Глава российского государства Владимир Путин и его окружение до сих пор рассчитывают оккупировать Киев. Об этом президент Украины Владимир Зеленский заявил в интервью BBC, опубликованном 23 февраля, накануне годовщины полномасштабного вторжения РФ.

Зеленский считает, что "идеи, миссия и надежда" россиян касается территории всей Украины. В Кремле до сих пор рассчитывают, что государство потеряет свой суверенитет и снова превратится в колонию России. Но для этого им надо захватить столицу.

"Полагаю, все поняли: если вы не можете оккупировать столицу, если вы не можете оккупировать Киев, вы не можете оккупировать Украину", — прокомментировал президент.

Как считает президент, вряд ли Россия начнет новое наступление с территории Беларуси.

"Я думаю, что он [Путин] не готов. И это будет большая ошибка и для него, и для Беларуси. Исторической ошибкой. Потому что они нас не оккупируют, ведь они уже не так сильны, как были, и даже тогда они не смогли этого сделать", — уточнил он.

По словам украинского лидера, если белорусы вступят в эту войну, то это также будет потерей независимости государства для них.

В то же время, Зеленский не сомневается в силе и стойкости украинцев. Отвечая на вопрос о том, что все-таки случится, если Беларусь полномасштабно встанет на сторону России и присоединится к ней на поле боя, президент подчеркнул, что защитники продолжат оборонять страну и победят.

"Мы будем бороться. Мы будем сражаться, мы выдержим", — говорит лидер Украины.

Как подчеркивает президент, россияне исторически обречены проигрывать, так как у них нет ценностей.

Зеленский о Минских соглашениях

Владимир Зеленский считает, что подписание Минских соглашений в феврале 2015 года было ошибкой.

До 24 февраля прошлого года Киев действительно хотел идти путем мирных переговоров. Руководство пыталось найти способ деоккупировать захваченные территории без оружия.

"Мы стремились к диалогу, как и весь цивилизованный мир", — говорит президент.

Однако даже попытка заморозить конфликт на своей территории ни к чему не привела — боевые действия в Донецкой и Луганской областях продолжались все эти годы. Перемирия действовали месяц-два, но не более.

Сегодня какие-либо территориальные компромиссы только ослабят Украину, подчеркивает лидер государства.

"Вопрос же не в слове "компромисс" — чего его бояться? У нас миллион компромиссов в жизни, они ежедневно проходят. Вопрос — с кем? Компромисс с Путиным? Нет. Почему? Потому что нет веры. Диалог с ним? Нет. Почему? Нет веры", — объяснил свою позицию президент.

Напомним, Фокус в своей авторской статье писал о том, что после вторжения вся власть в стране сконцентрировалась в одних руках — Владимира Зеленского. Мы проанализировали, какие риски в связи с этим существуют для демократии и не является ли это началом авторитаризма в Украине.